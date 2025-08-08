Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Κεφαλονιά κοντά σε σπίτια: «Αν βρίσκεστε σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι»

Ο δήμαρχος Αργοστολίου καταγγέλλει πως πρόκειται για εμπρησμό καθώς εκδηλώθηκαν 3 διαφορετικές εστίες στην περιοχή, την ίδια ώρα - Σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα
Φωτιά στην Κεφαλονιά κοντά σε σπίτια: «Αν βρίσκεστε σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι»

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025) στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στην περιοχή Καραβάδος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο. Οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς στην Κεφαλονιά στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι».

Φωτιά
Φωτογραφία από kefaloniapress.gr

Ο δήμαρχος του Αργοστολίου ανέφερε μιλώντας στο ertnews.gr ότι εικάζουν πως πρόκειται για εμπρησμό γιατί εκδηλώθηκαν 3 διαφορετικές εστίες εκ των οποίων μόνο η μία είναι ακόμη ενεργή.

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε 10 μέτρα από τα σπίτια.

«Είχαμε 3 φωτιές. Λογικά είναι εμπρησμοί. Αντιμετωπίσαμε τις 2 εστίες και τώρα παλεύουμε για το τρίτο μέτωπο. Καίει κοντά σε σπίτια. Δεν μας ευνοεί ο καιρός», λέει ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος.

Φωτιά
Φωτογραφία από kefaloniapress.gr

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και εθελοντές.

Από αέρος προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. 

