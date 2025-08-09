Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Κερατέα: Άνδρας με κόκκινο μηχανάκι κινούνταν ύποπτα πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά – Στο «μικροσκόπιο» το γκαζάκι που βρέθηκε

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις για τον μυστήριο άνδρα
Ανανεώθηκε πριν 45 λεπτά
Εμπρησμός φαίνεται πως κρύβεται πίσω από την τεράστια πυρκαγιά που έκαψε χθες και σήμερα (09.08.2025) την Κερατέα. Ο αντιδήμαρχος του Σαρωνικού αποκάλυψε πως βρέθηκε γκαζάκι σε σημείο όπου ξεκίνησε φωτιά ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για έναν άνδρα ο οποίος κινούνταν ύποπτα.

Μιλώντας στο OPEN και στο ertnews.gr για την τεράστια φωτιά στην Κερατέα, o αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος αποκάλυψε πως βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο του Αγίου Νικολάου, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

«Αυτό που μας κινεί την περιέργεια είναι ότι στην έναρξη της πυρκαγιάς του Αγίου Νικολάου βρέθηκε γκαζάκι, που αυτή τη στιγμή το φυλάνε οι κάτοικοι σαν κόρη οφθαλμού και έχουμε ενημερώσει την Πυροσβεστική να το παραλάβει», τόνισε.

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε πως πριν εκδηλωθεί η φωτιά, κάτοικοι είδαν έναν άνδρα πάνω σε κόκκινο μηχανάκι να κινείται στο σημείο ύποπτα.

Ο πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει το ακριβές σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατέα. Όπως ανέφερε, έχουν συλλεχθεί κρίσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και βίντεο, τα οποία εξετάζονται διεξοδικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από σημείο όπου βρίσκονται ηλεκτρικές κολώνες, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο πρόκλησης σπινθήρα ή βραχυκυκλώματος λόγω των συνθηκών. Πολλές από τις κολώνες έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σκληρή μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Πάνω από 300 πυροσβέστες και αρκετά εναέρια μέσα παλεύουν από το πρωί του Σαββάτου στο μέτωπο της ΝΑ Αττικής. Χάρη στις ρίψεις νερού, η εικόνα της φωτιάς είναι αρκετά βελτιωμένη.

Όλο το βράδυ αλλά και νωρίς το πρωί του Σαββάτου, η Πολιτική Προστασία, μέσω του 112, έστελνε απανωτά μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά , Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Πολλά σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς και οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο για να ελέγξουν τις αναζωπυρώσεις και να σβήσουν τα καντηλάκια που συνεχίζουν και καίνε.

Από τη φωτιά έχασε τη ζωή του και ένας 76χρονος άνδρας ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε πλινθόκτιστη κατασκευή, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Οι αρχές έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν 385 ανθρώπους. Όσοι έχασαν τα σπίτια τους ή η φωτιά καίει κοντά στις περιουσίες τους, έχουν ανοίξει χώροι για την φιλοξενία τους.

Ελλάδα
