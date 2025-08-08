Φωτιά στην Κερατέα: Συγκλονιστικό βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από απεγκλωβισμούς πολιτών

Άνιση είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που μαίνεται από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) στην Κερατέα.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, κοντά στην περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

«Καλούμε τους πολίτες να συμμορφώνονται άμεσα στις εντολές εκκένωσης όταν αυτές δίνονται από τις αρμόδιες Αρχές. Η έγκαιρη αποχώρηση από τις απειλούμενες περιοχές μπορεί να σώσει ζωές – τη δική σας και των διασωστών», αναφέρουν στο μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος εθελοντών και πλήθος εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής και οι επίγειες δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος.

Επί τόπου 12 ασθενοφόρα

Στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, μεταξύ των οποίων 2 Κινητές ιατρικές μονάδες και 2 μηχανές ταχείας ανταπόκρισης.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ βάσει συνθηκών σχεδιάζεται ενίσχυση δυνάμεων.

Δυνάμεις τους ΕΚΑΒ επιχείρησαν σε εκκένωση γηροκομείου, όπου 7 άτομα μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο. Επίσης, συνολικά 9 άτομα διακομίστηκαν προς την Παμμακάριστο για φιλοξενία ( από το ξενοδοχείο και από το ΚΑΠΥ Αναβύσσου).

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνδρομή για εκκένωση δύο πολιτών μετά από ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.