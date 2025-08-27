Ελλάδα

Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή, μήνυμα του 112 για εκκένωση του Θορικού

Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Ανανεώθηκε πριν 2 δευτερόλεπτα
Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας
Ελικόπτερο επιχειρεί στην περιοχή Παλιοκαμάριζα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (27.08.2025) σε περιοχή στην Κερατέα με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη. Μήνυμα του 112 για εκκένωση του Θορικού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας, καίει σε σημείο με χαμηλή βλάστηση, βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και οι άνεμοι που πνέουν είναι ισχυροί.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται συνεχώς και πλέον στην περιοχή επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρου, 49 οχήματα, Εθελοντές, δύο αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Βοήθεια προσφέρουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

 

Σε νέο μήνυμά του το 112 ζητά από τους κατοίκους του Θορικού να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Λαύριο.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση του Θορικού
Μήνυμα του 112 για εκκένωση του Θορικού

 

Νωρίτερα το 112 καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Η φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας
Φωτογραφία Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση

 

H φωτιά καίει καλαμιές και ελαιόδεντρα. 

Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα
Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα
Η φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας
Η φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας

 

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη στη Λεωφόρο Λαυρίου μπροστά σε πάρκινγκ σκαφών ώστε να μην περάσει η φωτιά.

