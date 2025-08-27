Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή, μήνυμα του 112 για εκκένωση του Θορικού

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (27.08.2025) σε περιοχή στην Κερατέα με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη. Μήνυμα του 112 για εκκένωση του Θορικού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας, καίει σε σημείο με χαμηλή βλάστηση, βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και οι άνεμοι που πνέουν είναι ισχυροί.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται συνεχώς και πλέον στην περιοχή επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρου, 49 οχήματα, Εθελοντές, δύο αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Βοήθεια προσφέρουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Σε νέο μήνυμά του το 112 ζητά από τους κατοίκους του Θορικού να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Λαύριο.

Νωρίτερα το 112 καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Παλιομακάριζα Αττικής και επιχειρούν 174 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

H φωτιά καίει καλαμιές και ελαιόδεντρα.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη στη Λεωφόρο Λαυρίου μπροστά σε πάρκινγκ σκαφών ώστε να μην περάσει η φωτιά.