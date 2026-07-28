Φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Δύσκολη νύχτα στην Πάρο καθώς η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου μαίνεται ακόμη, σε περιοχή με απορρίματα και χαμηλή βλάστηση.

Στην φωτιά στην Πάρο σε σημείο που βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα.

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Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς φορά . Δεν απειλούνται κατοικίες για την ώρα αλλά τα ελαιόδεντρα δυσκολεύουν την κατάσβεση.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, τη Νάξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου.

Τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα.