Φωτιά στην Πελέη Αργολίδας – Επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι λίγο πριν τις 15.00, σήμερα Παρασκευή (15/8/2025), σε αγροτοδασική έκταση σε δύσβατο σημείο, στο Κρανίδι Αργολίδας στο χωριό Πελέη.

Στην περιοχή επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικημένες περιοχές αφού η φωτιά προς το παρόν κατευθύνεται προς την πλαγιά, σε αντίθετη κατεύθυνση από τον οικισμό.