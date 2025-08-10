Φωτιά στην Πρέβεζα: Δύο μέτωπα σε Καστροσυκιά και Βρυσούλα – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) στην Πρέβεζα, σε δύο μέτωπα.

Το πρώτο μέτωπο της φωτιάς εκδηλώθηκε κοντά στην παραθαλάσσια περιοχή Καστροσυκιά, ενώ υπήρξε και νέα αναζωπύρωση της χτεσινής πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Βρυσούλα στην Πρέβεζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για κατάσβεση στο μέτωπο της Καστροσυκιάς έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες, 6 οχήματα, ενώ αναμένεται να φτάσουν και εναέρια μέσα.

Λίγο μετά τις 18:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα μηνύματα των κατοίκων, να απομακρυνθούν από την κάτω Ρευματιά προς Ρευματιά.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κάτω Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενεργοποίηση



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Στο μέτωπο στη Βρυσούλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούνται από 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις βρίσκονταν εκεί σε ετοιμότητα λόγω της μεγάλη έκτασης που είχε πάρει η φωτιά στο ίδιο σημείο χτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλείσει η κυκλοφορία στην Εθνική οδό μεταξύ Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, στο ύψος της Καστροσυκιάς.

Η φωτιά καίει κοντά σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Καστροσυκιά, και απειλεί οικισμό στη Βρυσούλα.