Φωτιά στις Αιγές Αχαΐας – Υπό έλεγχο στο Σούλι Κορινθίας

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
Όχημα της Πυροσβεστικής
Όχημα της Πυροσβεστικής / eurokinissi

Φωτιά έχει ξεσπάσει το μεσημέρι της Τρίτης (10.03.2026) σε δασική έκταση στις Αιγές Αχαΐας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1μμ και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (10.03.2026) σε δάσος στο Σούλι Κορινθίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Ελλάδα
