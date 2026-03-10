Φωτιά στις Αιγές Αχαΐας – Υπό έλεγχο στο Σούλι Κορινθίας

Φωτιά έχει ξεσπάσει το μεσημέρι της Τρίτης (10.03.2026) σε δασική έκταση στις Αιγές Αχαΐας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1μμ και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αιγές Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (10.03.2026) σε δάσος στο Σούλι Κορινθίας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σούλι Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.