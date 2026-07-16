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Φωτιά στο Κιλκίς: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά
Εναέριο
Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη (16.07.2026) στην περιοχή Άσπρος του δήμου Παιονίας στο Κιλκίς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο 5.20ο χλμ της ΠΑΘΕ στο Κιλκίς, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά.

Συνδρομή και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Παιονίας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η Τροχαία προχώρησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα

Ήδη έχει ανοίξει το ρεύμα προς Ευζώνους και σύντομα πρόκειται να ανοίξει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

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