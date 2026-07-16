Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 27χρονος μποξέρ που ταξίδεψε από τη Γερμανία και ξυλοκόπησε την πρώην του – «Ήθελε να της κάνει έκπληξη» είπε ο δικηγόρος του

Στη φυλακή οδηγείται ο 27χρονος Γερμανολιβανέζος, ο οποίος κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε βάρος της 25χρονης πρώην συντρόφου του σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο.

Ο 27χρονος φαίνεται ότι στην απολογία του αναφέρθηκε στα μηνύματα που, όπως υποστηρίζει, αντάλλασσε με την πρώην σύντροφό του μέχρι και την ημέρα του ταξιδιού του στην Κρήτη, οπότε φαίνεται και να έκανε την επίθεση στην κοπέλα, στο ξενοδοχείο στο Ηράκλειο.

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Ο Αλί όπως είναι το όνομά του, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, υποστήριξε ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι διατηρούσε σχέση διάρκειας περίπου έξι ετών με την Τουρκογερμανίδα Αϊλίν και ότι, παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους συνέχιζαν να έχουν επικοινωνία και να ανταλλάσσουν μηνύματα. Κατά τους ισχυρισμούς του, η νεαρή γυναίκα του είχε αναφέρει ότι βρισκόταν σε διακοπές μαζί με τη γιαγιά της, ενώ οι συνομιλίες τους είχαν έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Μάλιστα, φέρεται να παρουσίασε και συγκεκριμένα μηνύματα που αντάλλαξαν ακόμα και την επίμαχη ημέρα που έγινε το περιστατικό, στα οποία η 25χρονη κοπέλα εμφανίζεται να του γράφει φράσεις όπως «σου έδωσα όλη μου τη ζωή» και «δεν αγάπησα ποτέ κανέναν τόσο πολύ», επιμένοντας ότι οι δυο τους διατηρούσαν έναν ισχυρό δεσμό και προοπτική επανασύνδεσης.

Ο Αλί ισχυρίστηκε, κατά τις ίδιες πηγές, ότι αποφάσισε να πάρει το πρώτο αεροπλάνο από τη Γερμανία για την Κρήτη, με την προσδοκία ότι θα συναντούσε την πρώην σύντροφό του και ότι, μέσα στο θετικό κλίμα των διακοπών, θα μπορούσαν να επανασυνδεθούν.

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Όπως είπε, όταν έφτασε στο νησί διαπίστωσε ότι η Αϊλίν δεν βρισκόταν με τη γιαγιά της αλλά με τον νέο της σύντροφο. Ο 27χρονος αρνήθηκε για μια ακόμα φορά κατηγορηματικά τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, από την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν εκείνη τον είδε μπροστά της, γλίστρησε και χτύπησε σε πεζούλι της πισίνας του ξενοδοχείου, όπου – πάντα κατά τους ισχυρισμούς του – έπεσε κι αυτός.

Σε ό,τι αφορά τον νυν σύντροφο της γυναίκας, ο 27χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι υπήρξε συμπλοκή, υποστηρίζοντας όμως ότι τον χτύπησε επειδή εκείνος κινήθηκε εναντίον του.

Σε δήλωση του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του 27χρονου κ. Γιώργος Μαρταβατζής περιέγραψε πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα κατά την εκδοχή του εντολέα τους, επισημαίνοντας ότι ήρθε να της κάνει έκπληξη και να επανασυνδεθούν αλλά βρέθηκαν όλοι προ εκπλήξεως. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο που οδηγείται στην φυλακή γιατί δεν πείστηκαν οι αρμόδιες αρχές για το πώς εξελίχθηκε αυτή η σχέση.

Το ζευγάρι είχε ακολουθήσει χωριστούς δρόμους τον περασμένο Φεβρουάριο. Μετά τον χωρισμό τους, ο 27χρονος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να εκπαιδευτεί στο κικ μπόξινγκ, ενώ η 25χρονη προχώρησε τη ζωή της και δημιούργησε νέα σχέση.

Το χρονικό

Η νεαρή γυναίκα πήγε στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της, επιλέγοντας να μείνουν σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ωστόσο, ένα κοινό στοιχείο που είχε απομείνει από την προηγούμενη σχέση τους φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για όσα ακολούθησαν.

Συγκεκριμένα, οι δύο πρώην σύντροφοι εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό mail. Έτσι, ο 27χρονος ενημερώθηκε για μια ηλεκτρονική παραγγελία φαγητού που έκανε η 25χρονη, στην οποία αναγραφόταν τόσο το ξενοδοχείο όσο και ο αριθμός της σουίτας όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μόλις έμαθε πού βρισκόταν η πρώην σύντροφός του, έκλεισε αμέσως αεροπορικό εισιτήριο και ταξίδεψε στην Κρήτη. Αρχικά είχε σκοπό να μείνει για τέσσερις ημέρες σε κατάλυμα τύπου Airbnb, όμως τα γεγονότα εξελίχθηκαν πολύ πιο γρήγορα.

Αφού εντόπισε το ξενοδοχείο και τη σουίτα με αριθμό 604, φέρεται να μπήκε στον χώρο περνώντας από την περίφραξη της πισίνας. Όταν ο 19χρονος σύντροφος της γυναίκας προσπάθησε να τον απομακρύνει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 27χρονος τον χτύπησε και τον έριξε στο έδαφος.

Όταν ο νεαρός ανέκτησε τις αισθήσεις του, άκουσε τις φωνές της συντρόφου του και είδε τον πρώην της να της επιτίθεται. Προσπάθησε να τη βοηθήσει, γεγονός που οδήγησε σε νέα συμπλοκή. Στη συνέχεια, ο 27χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ στο μεταξύ είχαν συγκεντρωθεί αρκετά άτομα.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και, αξιοποιώντας πληροφορίες, κατάφεραν να τον εντοπίσουν περίπου μία ώρα αργότερα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, βρέθηκε έχοντας μαζί του τη βαλίτσα του, καθώς φέρεται να ετοιμαζόταν να φύγει από την περιοχή.

Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί μεταξύ άλλων δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, είχε λάβει προθεσμία μέσω του δικηγόρου του προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του και σήμερα Πέμπτη 16.07.206 έδωσε εξηγήσεις για τις πράξεις του.

Ωστόσο οι εξηγήσεις που έδωσε για τις πράξεις που του αποδίδονται δεν κρίθηκαν επαρκείς. Μετά το πέρας της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση και πλέον οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.