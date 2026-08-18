Ελλάδα

Φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση - Δεν είναι ακόμα γνωστό αν απειλεί σπίτια
Φωτιά στον Κόμιτο Καρύστου
Φωτιά στον Κόμιτο Καρύστου / evima.gr
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8/2026), σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρύστου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κάρυστο οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν πλέον29 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

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