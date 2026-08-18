Φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8/2026), σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρύστου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κάρυστο οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν πλέον29 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κόμιτο Καρύστου. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.