Φωτιά στο Λασίθι στην περιοχή Παλαικάστρου: Μηνύματα του 112 για ετοιμότητα – Και εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (06.08.2026) στο Λασίθι, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίτανος Παλαικάστρου του Λασιθίου. Μήνυμα του 112 στάλθηκε στις 06:27 στους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Ενεργοποίηση



Πυρκαγιά στην περιοχή #Ίτανος_Παλαικάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026

«Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά στην περιοχή Ίτανος Παλαικάστρου της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Λίγη ώρα μετά, στάλθηκε νέο μήνυμα του 112 και πάλι για ετοιμότητα, αυτήν την φορά για την περιοχή Καρύδι.

Στο σημείο επιχειρεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο.

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Για την κατάσβεση έχουν επιστρατευτεί 2 αεροσκάφη, 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου ο Δήμος Σητείας.