Ελλάδα

Φωτιά στο Λασίθι στην περιοχή Παλαικάστρου: Μηνύματα του 112 για ετοιμότητα – Και εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης

Στο σημείο επιχειρεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (06.08.2026) στο Λασίθι, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίτανος Παλαικάστρου του Λασιθίου. Μήνυμα του 112 στάλθηκε στις 06:27 στους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά στην περιοχή Ίτανος Παλαικάστρου της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Λίγη ώρα μετά, στάλθηκε νέο μήνυμα του 112 και πάλι για ετοιμότητα, αυτήν την φορά για την περιοχή Καρύδι.

Στο σημείο επιχειρεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση έχουν επιστρατευτεί 2 αεροσκάφη, 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου ο Δήμος Σητείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
182
134
130
66
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού: Οι τύψεις των Ελληνίδων και οι «ένοχοι» – Το 0,8% θηλάζει μέχρι τον 6ο μήνα της ζωής του παιδιού
Το δυσβάσταχτο ψυχολογικό φορτίο για τις νέες μητέρες - Εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και απουσία ουσιαστικού υποστηρικτικού δικτύου στο σπίτι οι κύριοι «ένοχοι» για την διακοπή του θηλασμού
Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού: Οι τύψεις των Ελληνίδων και οι «ένοχοι» – Το 0,8% θηλάζει μέχρι τον 6ο μήνα της ζωής του παιδιού
Επιστρέφει σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την τραγωδία της Marfin – Στελέχη του ελληνικού FBI τη φέρνουν από τη Βρετανία
Αφού φτάσει στην Ελλάδα, θα κρατηθεί στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ και το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης
46χρονη
Ανατροπή στις συνθήκες θανάτου της Ολλανδής τουρίστριας στα Μάλια – Πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει την φίλη της
Η 40χρονη έπεσε στο νερό όταν αντιλήφθηκε ότι η φίλη της ένιωσε αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε - Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
Το σημείο όπου η 40χρονη βρήκε τραγικό θάνατο
Το πολωμένο μελτέμι που τροφοδότησε τις φωτιές σε Αττική και Βοιωτία: «Από τα ισχυρότερα επεισόδια των τελευταίων 50 χρόνων»
Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως πέρα από τη μέγιστη ένταση των ανέμων, το φαινόμενο διήρκησε πολλές συνεχόμενες ημέρες επηρεάζοντας ουσιαστικά το θερμοκρασιακό καθεστώς της ανατολικής Ελλάδας
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Newsit logo
Newsit logo