Μάλια: Ανατροπή στις συνθήκες θανάτου της Ολλανδής τουρίστριας – Πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει την φίλη της

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η αυτοθυσία της 40χρονης Ολλανδής τουρίστριας που βρήκε τραγικό θάνατο στα Μάλια. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως έχασε την μάχη για τη ζωή της, στην προσπάθειά της να σώσει την φίλη της που κινδύνευσε ενώ κολυμπούσε.

Η 40χρονη γυναίκα πνίγηκε σε παραλία στα Μάλια, ενώ έκανε βόλτα με βάρκα μαζί με την φίλη της και 3 παιδιά, το μεσημέρι της Τετάρτης (05.08.2026). Αν και στην αρχή υπήρχαν αναφορές που ήθελαν το θύμα να χάνει την ζωή της ξαφνικά ενώ κολυμπούσε, πληροφορίες του neakriti.gr αναφέρουν πως η Ολλανδή πνίγηκε όταν προσπάθησε να βοηθήσει την φίλη της που ένιωσε αδιαθεσία μέσα στο νερό.

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Οι δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 40 χρόνων, είχαν νοικιάσει από τη Χερσόνησο ένα μικρό ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος για μια βόλτα αναψυχής. Πρόκειται για σκάφος που μπορεί να ενοικιαστεί και να κυβερνηθεί χωρίς δίπλωμα, όπως πολλά αντίστοιχα που χρησιμοποιούν καθημερινά τουρίστες στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης.

Το σημείο όπου έγινε η τραγωδία:

Μαζί τους στο ταχύπλοο βρίσκονταν τρία ανήλικα παιδιά. Τα δύο ήταν ηλικίας κάτω των 5 χρόνων, ενώ το τρίτο ήταν περίπου 15 χρόνων.

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Η γυναίκα που είχε αρχικά αισθανθεί αδιαθεσία κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η φίλη της, η οποία είχε πέσει στο νερό για να τη βοηθήσει, έχασε τη ζωή της από την υπερπροσπάθεια να την σώσει.

Όλα συνέβησαν μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά που παρέμεναν πάνω στο νοικιασμένο ταχύπλοο και παρακολουθούσαν έντρομα τις δύο γυναίκες να παλεύουν μέσα στη θάλασσα.

Τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια, με τις κραυγές τους να κινητοποιούν ανθρώπους που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να βοηθήσουν.

Η άτυχη τουρίστρια ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή. Παρά την κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, είχε ήδη καταλήξει και δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.