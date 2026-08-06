Ελλάδα

Το πολωμένο μελτέμι που τροφοδότησε τις φωτιές σε Αττική και Βοιωτία: «Από τα ισχυρότερα επεισόδια των τελευταίων 50 χρόνων»

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως πέρα από τη μέγιστη ένταση των ανέμων, το φαινόμενο διήρκησε πολλές συνεχόμενες ημέρες επηρεάζοντας ουσιαστικά το θερμοκρασιακό καθεστώς της ανατολικής Ελλάδας
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Διευκρινήσεις για τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των φωτιών σε Αττική και Βοιωτία, έδωσε ο Θοδωρής Κολυδάς την Τετάρτη (05.08.2026). Ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί τι είναι το πολωμένο μελτέμι, πότε παρατηρήθηκε και πώς τροφοδότησε τη mega fire που έκαψε πάνω από 100.000 στρέμματα γης.

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως τα μελτέμια είναι οι επίμονοι βόρειοι άνεμοι του Αιγαίου. Όταν όμως αυτού του είδους οι άνεμοι αλλάξουν τη συνηθισμένη μορφή τους, τότε αποκτούν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου που περιγράφεται ως «πολωμένο μελτέμι». Πρόκειται για περιπτώσεις που η ατμοσφαιρική κυκλοφορία οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι βόρειοι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι, βαθύτεροι στην τροπόσφαιρα και κυρίως ακόμα πιο επίμονοι. Αυτό ακριβώς παρατηρήθηκε και στις φωτιές σε Αττική και Βοιωτία, τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν μάλιστα τα 72 χλμ την ώρα με αποτέλεσμα το επεισόδιο να είναι ένα από τα ισχυρότερα που έχει δει η χώρα μας, τα τελευταία 50 χρόνια.

Αυτό που έκανε ακόμα πιο επικίνδυνο το φαινόμενο, πέρα από την ένταση των ανέμων ήταν και η διάρκεια του. Οι ενισχυμένοι άνεμοι διατηρήθηκαν για συνεχόμενες ημέρες επηρεάζοντας καταλυτικά τις θερμοκρασίες στην ανατολική χώρα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προσθέτει πως το «πολωμένο μελτέμι» λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός δροσιάς, περιορίζοντας τις ακραίες θερμοκρασίες αλλά αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης φωτιών και δημιουργώντας δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Το πολωμένο μελτέμι: Ο αόρατος ρυθμιστής του ελληνικού καλοκαιριού. Όλοι γνωρίζουμε τα μελτέμια ως τους επίμονους βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα επεισόδια που ξεπερνούν τη συνηθισμένη τους μορφή και αποκτούν χαρακτηριστικά που η ελληνική μετεωρολογική βιβλιογραφία, ήδη από την εργασία του Κωνσταντακόπουλου (1959), περιγράφει ως πολωμένο μελτέμι. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου η ατμοσφαιρική κυκλοφορία οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι βόρειοι άνεμοι να γίνονται ισχυρότεροι, βαθύτεροι στην τροπόσφαιρα και κυρίως πολύ πιο επίμονοι.

Η ανάλυση των δεδομένων ERA5 δείχνει ότι το επεισόδιο των τελευταίων ημερών του Ιουλίου 2026 ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν τα 72 km/h, κατατάσσοντας το επεισόδιο ανάμεσα στα ισχυρότερα των τελευταίων σχεδόν πέντε δεκαετιών. Ακόμη σημαντικότερη όμως από τη μέγιστη ένταση ήταν η διάρκειά του, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι διατηρήθηκαν για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, επηρεάζοντας ουσιαστικά το θερμοκρασιακό καθεστώς της ανατολικής Ελλάδας.

Το πολωμένο μελτέμι δεν αποτελεί μόνο ένα ενδιαφέρον μετεωρολογικό φαινόμενο. Λειτουργεί ως ένας φυσικός μηχανισμός δροσισμού, περιορίζοντας τις ακραίες θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει σημαντικά τις δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα και τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Η κατανόηση και η έγκαιρη αναγνώρισή του αποτελεί πολύτιμο εργαλείο τόσο για τη μετεωρολογική πρόγνωση όσο και για την πολιτική προστασία και τις θαλάσσιες δραστηριότητες.

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