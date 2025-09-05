Φωτιά στο Παρθένι Αρκαδίας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Αρκαδία το απόγευμα της Παρασκευής 05.09.2025.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι Αρκαδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025

Ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.