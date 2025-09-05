Ελλάδα

Φωτιά στο Παρθένι Αρκαδίας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση
Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Αρκαδία το απόγευμα της Παρασκευής 05.09.2025.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι Αρκαδίας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

 

Ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

