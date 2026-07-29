Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού οι κάτοικοι και οι επισκέπτες από την Αγία Γαλήνη

Στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού, στις Μοίρες, φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη λόγω της φωτιάς στο Ρέθυμνο.

Τουρίστες και ντόπιοι εκκένωσαν προληπτικά την Αγία Γαλήνη εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει από το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου στο Ρέθυμνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δημοτική Αρχή Φαιστού ενεργοποίησε άμεσα το σχέδιο έκτακτης φιλοξενίας, ενώ έχει ήδη προβλεφθεί, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, η διάθεση και σχολικών μονάδων του δήμου για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών.

Στο Κλειστό Γυμναστήριο βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Τμήματος Μοιρών, οι οποίοι συνδράμουν στη φιλοξενία και την υποστήριξη των πολιτών.

Οι κάτοικοι και οι τουρίστες μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις με λεωφορεία.

Η απόφαση για τη διάθεση των χώρων του Δήμου Φαιστού ελήφθη έπειτα από συνεννόηση της δημοτικής αρχής με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την ασφαλή φιλοξενία όσων απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη.