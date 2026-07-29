Ελλάδα

Φωτιά στο Λασίθι: Δυο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αγώνα να αποτρέψουν να περάσει η φωτιά σε μεγάλη έκταση ελαιώνων στην περιοχή του Αθερινόλακου
Πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, στη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Σητεία στην περιοχή Αγία Τριάδα το απόγευμα της Τετάρτης (29/07/2026).

Σύμφωνα με ενημέρωση από πλευράς του συντονιστικού Κέντρου, στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα πυροσβεστικά οχήματα που κάηκαν στη φωτιά στο Σητεία, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ και οι φλόγες έχουν κάψει ελαιώνες αγροτολιβαδικη έκταση και χαμηλή βλάστηση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αγώνα να αποτρέψουν να περάσει η φωτιά σε μεγάλη έκταση ελαιώνων στην περιοχή του Αθερινόλακου, δεδομένου ότι και εκεί επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι που είναι η ευρύτερη περιοχή της Σητείας.

Πάνω από 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δυνάμεις που συνεχώς αυξάνονται, δρουν στα συγκεκριμένα μέτωπα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο, η φωτιά είναι μεγάλη, δύσκολη και υπάρχει καθολική κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων από όλη την Κρήτη.

Στο έργο πυρόσβεσης βοηθούν υδροφόρες δήμων, εθελοντές πολίτες και όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της εκεί περιφερειακής ενότητας.

Οι κάτοικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα, σύμφωνα και με τις οδηγίες από μήνυμα του 112 που εστάλη από την πολιτική προστασία για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στο μεταξύ, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης, σήμερα το μεσημέρι στις 13:45. Πυροσβέστες επιμελούνται καπνογόνα σημεία και ελέγχουν για τυχόν αναζωπυρώσεις.

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