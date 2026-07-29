Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ώρες αγωνίας στην Αγία Γαλήνη – Εικόνες από την εκκένωση, σε ετοιμότητα ξενοδοχεία και το κλειστό των Μοιρών

Η αγωνία μεγαλώνει ώρα με την ώρα στο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα και οι Αρχές προχωρούν σε εκκενώσεις περιοχών. Η Αγία Γαλήνη εκκενώνεται μετά το μήνυμα του 112, ενώ κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνονται με ασφάλεια από τον οικισμό.

Την ώρα που η φωτιά δοκιμάζει το Ρέθυμνο, η θλίψη είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Παρά το βαρύ κλίμα, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών.

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Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τα διαθέσιμα καταλύματα, ώστε να εξασφαλιστούν δωμάτια για όσους χρειαστεί να φιλοξενηθούν.

Εικόνες από την εκκένωση της Αγίας Γαλήνης / creta24.gr

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου και ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη, Μιχάλης Χριστοφοράκης, ανέφερε ότι την ώρα που ξεκίνησε η εκκένωση η πυρκαγιά δεν είχε οπτική επαφή με τον οικισμό.

Όπως είπε, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες του μηνύματος του 112, το οποίο τους κατευθύνει προς το Τυμπάκι, υπογραμμίζοντας ότι δεν επικρατεί πανικός. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες.

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Εικόνες από την εκκένωση της Αγίας Γαλήνης / creta24.gr

Την ίδια ώρα, το Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού στις Μοίρες έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να υποδεχθεί πολίτες και τουρίστες που απομακρύνονται από την περιοχή. Εκεί μεταφέρονται με λεωφορεία, ενώ στον χώρο βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να προσφέρουν βοήθεια.

Η Δημοτική Αρχή Φαιστού ενεργοποίησε άμεσα τον σχεδιασμό έκτακτης φιλοξενίας, ενώ έχει προβλεφθεί, αν χρειαστεί, να ανοίξουν και σχολικές μονάδες για να καλυφθούν επιπλέον ανάγκες. Η απόφαση ελήφθη μετά από επικοινωνία του δημάρχου Γρηγόρη Νικολιδάκη με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.