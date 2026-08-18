Ελλάδα

Φωτιά στο Τεμπλόνι Κέρκυρας: Μήνυμα 112, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση - Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες
Φωτιά στην Κέρκυρα
Φωτιά στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας / Facebook
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης(18.08.2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι, στην Κέρκυρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κέρκυρα επιχειρούν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις συνολικά επτά εναέρια μέσα και συγκεκριμένα πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Την ίδια ώρα, ενεργοποιήθηκε το 112 για την περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας. Σε μήνυμά της, η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Τεμπλόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον περιορισμό του μετώπου και στην αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής του στην αγροτοδασική έκταση.

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