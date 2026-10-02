Ελλάδα

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Είμαι συντετριμμένος, δεν είμαι απατεώνας» λέει ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός

Ο 58χρονος «τα ρίχνει» έμμεσα στην σύζυγό του - Τι αναφέρει για την πλασμαφαίρεση και την επίσκεψη του Μαζωνάκη στο ιατρείο
Ο 58χρονος γιατρός
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Την δική του εκδοχή για το τι συνέβη στο μοιραίο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι την 9η Σεπτεμβρίου, τη μέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, έδωσε ο 58χρονος γιατρός που έχει κριθεί προφυλακιστέος για την υπόθεση.

Την στιγμή που η 56χρονη γιατρός αμφισβητεί τις καταθέσεις των υπαλλήλων της Κερνεάδου, ο 58χρονος σύζυγός της επιμένει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο παθολόγος σκοπεύει να κάνει αίτημα αποφυλάκισης με βραχιολάκι, ενώ έχει ζητήσει να καταθέσουν 4 βασικά πρόσωπα τα οποία φέρεται να τον «αθωώνουν».

Σύμφωνα με το Live News, ο 58χρονος που συνεχίζει να έχει τους δικηγόρους που είχαν αναλάβει την υπεράσπισή του όσο και της συζύγου του, του Νίκο και Τέλλο Αγαπηνό – αφού παραιτήθηκαν η 56χρονη σταμάτησε την συνεργασία της με τον Νίκο Αλεξανδρή και πλέον την έχει αναλάβει ο Πέτρος Πανταζής – μίλησε για το τι έγινε την μοιραία Τετάρτη, από την δική του οπτική.

«Είμαι συντετριμμένος γιατί πέθανε ένας άνθρωπος. Δεν έχω καμία εμπλοκή με την υπόθεση, είμαι γιατρός, έχω τα πτυχία μου και ασκώ το επάγγελμα νόμιμα. Με κατηγορούν ότι είμαι απατεώνας.

Το μηχάνημα της συζύγου μου είναι οριακό -σχετικά με τη νομιμότητα- ήταν δικά της και τα δύο, όχι δικά μου. Με ενημέρωσε η γιατρός ότι θα έρθει για πλασμαφαίρεση από τη Δευτέρα. Την Τρίτη της έστειλε ότι δεν έχει τόσα χρήματα. ην Τέταρτη του είπα “καλησπέρα” αλλά δεν μου απάντησε καν.

Επέστρεψα στο ιατρείο μου μετά τις 15:00 και επικρατούσε ησυχία. Ο ασθενής μου με είδε ξαπλωμένο στον καναπέ. Στις 16:15 μπήκε στο γραφείο μου η 61χρονη νοσηλεύτρια και μου είπε να πάω στον χώρο που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη», ανέφερε.

Τέλος είπε: «Αντίκρυσα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, το μόνιτορ έδειχνε ασυστολία, κόρες αντιδρούσαν στο φως οπότε δεν είχαμε ακόμη εγκεφαλικό θάνατο».

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