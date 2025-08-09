Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Υπό οι φλόγες – Φόβος αναζωπυρώσεων λόγω των ανέμων

Ρίψεις νερού από 7 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος
Δεν προλαβαίνουν να σπεύδουν προς τα νέα μέτωπα, οι πυροσβέστες της Αττικής. Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (09.08.2025), αυτή την φορά στο χωριό Κουβαρά του Σαρωνικού.

Η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο και καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελατούρι, στον Κουβαρά Σαρωνικού.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη ώστε να μην προλάβει να επεκταθεί η φωτιά. Σχεδόν μία ώρα μετά, οι αρχές κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Στο μέτωπο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές αλλά και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Ρίψεις νερού έκαναν 7 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος.

Στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς υπάρχει φόβος για αναζωπύρωση.

