Ελλάδα

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β» αναφέρει η ανακοίνωση
Ελικόπτερα
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Εν ώρα καθήκοντος «έπεσαν» δύο επιβαίνοντες μετά την συγκλονιστική σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα, τα οποία επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή της Αττικοβοιωτίας.

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν στη φωτιά στα Μέγαρα, καθώς κατέπεσαν το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) στην περιοχή της Ψάθας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν αλλά ανασύρθηκαν σώα από το ένα ελικόπτερο.

Τα δύο ελικόπτερα τύπου BELL είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που καίει την Αγία Παρασκευή Βοιωτίας και την Κρύα Βρύση στην Αττική.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι.

Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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