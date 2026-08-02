Ελλάδα

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Χωρίς ενδείξεις τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας από την οποία είχαν μισθωθεί

Η συνεργασία της Πυροσβεστικής με τη McDermott Aviation
Ελικόπτερα Bell, συντριβή, Ψάθα
Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα (Πηγή φωτογραφίας: ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ / EUROKINISSI)
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Στο ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους στρέφονται οι πρώτες εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell, τα οποία κατέπεσαν το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) στην Ψάθα, ενώ επιχειρούσαν στη φωτιά στα Μέγαρα. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες, ένας Ελληνας και ένας Δανός, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν.

Πηγές από την εταιρεία που είχε μισθώσει τα δύο ελικόπτερα αναφέρουν ότι, με βάση τα έως τώρα δεδομένα για τη σύγκρουση στην Ψάθα, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις τεχνικής βλάβης. Ως εκ τούτου, το βασικό σενάριο που εξετάζεται σε αυτή τη φάση είναι εκείνο του ανθρώπινου λάθους, χωρίς πάντως να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο λίγο πριν από την πτώση των δύο εναέριων μέσων. Οι καταθέσεις τους, όπως και το οπτικό υλικό από τη στιγμή της σύγκρουσης, αναμένεται να συνεκτιμηθούν στο πλαίσιο της έρευνας των αρμόδιων αρχών.

Η συνεργασία της Πυροσβεστικής με τη McDermott Aviation

Τα δύο Bell ανήκαν στον στόλο που έχει μισθώσει το Πυροσβεστικό Σώμα από την αυστραλιανή McDermott Aviation για την κάλυψη των αναγκών της αεροπυρόσβεσης.

Η συνεργασία της εταιρείας με τις ελληνικές αρχές ξεκίνησε το 2020 και διανύει ήδη τον έβδομο χρόνο. Για την αντιπυρική περίοδο του 2026, η McDermott Aviation έχει αναπτύξει στην Ελλάδα συνολικά 15 ελικόπτερα: 11 Bell 214ST, γνωστά ως «Super Transporter», και τέσσερα Bell 214B, γνωστά ως «Big Lifter».

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