Φωτιές σε Χίο και Αχαΐα: Πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα στο Νοσοκομείο Χίου – Σε επιφυλακή το Πανεπιστημιακό του Ρίου

Μαίνονται ανεξέλεγκτες οι φωτιές που ξέσπασαν την Δευτέρα 12 Αυγούστου σε Χίο και Αχαΐα με αρκετούς πολίτες να αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Όπως ενημέρωσε με σχετικές αναρτήσεις ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχουν τεθεί σε ύψιστη επιφυλακή όλα τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας στις περιοχές που βάλλονται από τις πυρκαγιές όπως στην Χίο και την Αχαΐα.

Ήδη, στο Νοσοκομείο Χίου άρχισαν να προσέρχονται πολίτες που υποφέρουν από αναπνευστικά προβλήματα, ενώ τέθηκε σε επιφυλακή κ αι το Κέντρο Υγείας του νησιού.

Παράλληλα, υγειονομικοί του νοσοκομείου προσέρχονται επιτόπου στις πληγείσες περιοχές του νησιού.

Στην Αχαΐα προς το παρόν είναι καλύτερα τα πράγματα, σύμφωνα με τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας.

«Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη»

Με διαδοχικές αναρτήσεις του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης ενημερώνει: «Το Νοσοκομείο Χίου είναι σε επιφυλακή και ήδη δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα.

Σε λίγο θα δεχόμαστε και στο Κέντρο Υγείας (όχι ακόμη). Ομάδα από το Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει και κατευθύνεται στις πληγείσες περιοχές για την παροχή υγειονομικής φροντίδας επί τόπου. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη».

«Στο μέτωπο της Αχαΐας το ΠΓΝΡ είναι σε επιφυλακή και δέχεται κόσμο, όπως και τα Κέντρα Υγείας. Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη πίεση όλα τα περιστατικά είναι ελαφριά. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη».