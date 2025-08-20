Φωτιές στη Χίο: Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016

Τεράστια είναι η καταστροφή που έχει υποστεί η Χίος από τις φωτιές που έπληξαν το νησί από το 2016.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από τις φωτιές τα τελευταία χρόνια στην Χίο έχει καταστραφεί το 22% της δασικής έκτασης του νησιού, με τις πυρκαγιές ειδικά φέτος να αφήνουν πίσω τους χιλιάδες καμένα στρέμματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Ταχείας Χαρτογράφησης (EMS) του Copernicus που ανέλυσε η μονάδα METEO του Ε.Α.Α, από το 2016 μέχρι και φέτος (έως και 20/08) περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές.

Στις καμένες εκτάσεις, που αντιστοιχούν σε πάνω από 180.000 στρέμματα, περιλαμβάνονται δάση, θαμνώδεις εκτάσεις και αγροτικές περιοχές, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική οικονομία.

Σημειώνεται ότι μόνο φέτος έγιναν στάχτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα στο νησί.