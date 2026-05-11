Φθιώτιδα: 4 Έλληνες οι ληστές της Κάτω Τιθορέας – Έκλεψαν αυτοκίνητο από τον Πειραιά και πήγαν κατευθείαν στην τράπεζα

Τέσσερις Έλληνες, οπλισμένοι σαν «αστακοί» με καλάζνικοφ, υποπολυβολα, πιστόλια και χειροβομβίδες, έκλεψαν από τον Πειραιά ένα Peugeot 2008, το πρωί της Δευτέρας (11/5/26) και πήγαν κατευθείαν να ληστέψουν την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες του, δεν πρόλαβαν καν να δηλώσουν την κλοπή, ενώ το όχημα βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα, στο Ζεμενό Βοιωτίας. Αυτό που κάνει εντύπωση στους αναλυτές του ελληνικού FBI, είναι το ότι οι ληστές δεν έκαψαν το αυτοκίνητο για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους αλλά το απολύμαναν, πιθανότατα για να μην εντοπιστούν οι καπνοί από το πυρπολημένο όχημα και να κερδίσουν χρόνο διαφυγής μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Η υπόθεση, προσομοιάζει με τη ληστεία στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας τον Απρίλιο του 2025 όπου και πάλι οι δράστες ήταν τέσσερις Έλληνες με βαρύ οπλισμό που περίμεναν 15 λεπτά να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, όπως και στη σημερινή ληστεία, ενώ άρπαξαν και στις δυο περιπτώσεις το ίδιο ποσό, δηλαδή 200.000 ευρώ.

Η διαφορά είναι πως στην πρώτη περίπτωση διέφυγαν με δυο μοτοσικλέτες και όχι με αυτοκίνητο…

Οι δράστες, στις 10 σήμερα το πρωί, κινήθηκαν ψύχραιμα και οργανωμένα, ωστόσο το γεγονός ότι φεύγοντας τους έπεσαν δεσμίδες με χρήματα, δημιουργεί ερωτήματα για τον «επαγγελματισμό» τους.

Οι αστυνομικοί, εκτιμούν ότι έχουν κάνει και άλλα λάθη και μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν και τις μαρτυρίες, προσπαθούν να φθάσουν στα ίχνη τους.