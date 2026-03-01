Ελλάδα

Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στα διόδια της Τραγάνας – Δεν υπήρξε τραυματισμός

Από το συμβάν δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός
αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο που έπιασε φωτιά / fonografos.net

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 1/3/2026 σε ένα αυτοκίνητο την στιγμή που εκείνο πήγε να περάσει τα διόδια στην Τραγάνα της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το fonografos.net, το αυτοκίνητο που έπιασε φωτιά κινούταν στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, και όπως φαίνεται τυλίχτηκε στις φλόγες εντός του σταθμού των διοδίων στη Φθιώτιδα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα με πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης.

Οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά, η οποία όμως πολύ γρήγορα κατέστρεψε το όχημα.

Ευτυχώς από το συμβάν δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Ελλάδα
