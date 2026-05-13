Χρόνος Μαζί: Κανείς μόνος στην τρίτη ηλικία

Η μοναξιά στην τρίτη ηλικία δεν είναι πάντα εύκολα διακριτή. Συχνά κρύβεται πίσω από μια κλειστή πόρτα, από ένα τηλέφωνο που δεν χτυπά αρκετά συχνά, από μια καθημερινότητα που επαναλαμβάνεται σιωπηλά, η ίδια ακριβώς κάθε μέρα που περνάει. Είναι η απουσία που μπορεί να μη φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά επηρεάζει βαθιά την ψυχή, τη διάθεση και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που τη βιώνουν.

Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται να απαντήσει το πρόγραμμα συντροφιάς για την τρίτη ηλικία «Χρόνος Μαζί», μια πρωτοβουλία της LAMDA Development, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας LAMDA Impact. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης, το πρόγραμμα δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας, φροντίδας και συμμετοχής για ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη από παρουσία, ενδιαφέρον και αληθινή ανθρώπινη επαφή.

Το «Χρόνος Μαζί» υλοποιείται σε συνεργασία με την Emfasis Non-Profit και ξεκίνησε το 2025, δίνοντας από την πρώτη στιγμή έμφαση στις τοπικές κοινωνίες. Συνεχίζεται και φέτος στους δήμους Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, περιοχές που γειτνιάζουν με το The Ellinikon, ενισχύοντας τη σύνδεση της μεγάλης αστικής επένδυσης με τους ανθρώπους και τις γειτονιές που βρίσκονται γύρω της.

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται μια απλή αλλά βαθιά ουσιαστική ιδέα. Η ιδέα ότι ο χρόνος που μοιραζόμαστε μπορεί να γίνει αληθινή πράξη φροντίδας. Μια συζήτηση, ένας περίπατος, ένα παιχνίδι, μια θεατρική εμπειρία ή μια δημιουργική δραστηριότητα μπορούν να λειτουργήσουν σαν μικρές, καθημερινές ανάσες ζωής για τους ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Μπορούν να ξυπνήσουν μνήμες, να δημιουργήσουν νέες εικόνες, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και να θυμίσουν σε κάθε άνθρωπο ότι παραμένει ενεργό και πολύτιμο μέλος της κοινωνίας.

Μέσα από τη «Δημιουργική Παρέα», η Emfasis Non-Profit πραγματοποιεί οργανωμένες επισκέψεις, προσφέροντας συντροφιά, συζήτηση και χειροπιαστή στήριξη. Οι συναντήσεις αυτές δεν περιορίζονται σε μια τυπική παρουσία. Γίνονται αφορμή για ουσιαστική επαφή, για ανθρώπινη ζεστασιά, για στιγμές που σπάνε τη μονοτονία της καθημερινότητας Ευχάριστοι περίπατοι, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κηπουρική και μαγειρική μετατρέπονται σε μικρές τελετουργίες χαράς, που καλλιεργούν τη συμμετοχή και τη διάθεση για επαφή.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται ακόμη με Θεατρικά Εργαστήρια, τα οποία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, προσφέροντας στους ωφελούμενους την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στην τέχνη, στην έκφραση και στη δύναμη της σκηνικής εμπειρίας. Παράλληλα, παρέχονται δωρεάν εισιτήρια για παραστάσεις, ανοίγοντας ένα παράθυρο στον πολιτισμό και δημιουργώντας στιγμές εξόδου, ψυχαγωγίας και κοινωνικής συμμετοχής.

Ιδιαίτερη θέση στο «Χρόνος Μαζί» έχουν και οι δράσεις Make over, που γίνονται σε συνεργασία με την ομάδα εκπαίδευσης της WELLA Professionals, που προσφέρει εθελοντικά της υπηρεσίες της. Οι δράσεις που περιλαμβάνουν ημέρες περιποίησης και αυτοφροντίδας, ενισχύουν την αυτοεκτίμηση του των ωφελούμενων, ενώ καλλιεργούν το αίσθημα του «ανήκειν» και ενεργοποιούν τη μνήμη και την επικοινωνία.

Γιατί η φροντίδα, όταν γίνεται με σεβασμό και ευαισθησία, μπορεί να ξαναδώσει στον άνθρωπο την αίσθηση ότι τον βλέπουν, τον ακούν και τον υπολογίζουν.

Αυτό που κάνει το πρόγραμμα να ξεχωρίζει είναι η εξατομικευμένη του προσέγγιση. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιστορία, τις δικές του ανάγκες, τις δικές του σιωπές και επιθυμίες. Γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις προσαρμόζονται στους ωφελούμενους, με στόχο να προσφέρουν όχι μια γενική λύση, αλλά μια ουσιαστική εμπειρία φροντίδας και συμμετοχής.

Με το «Χρόνος Μαζί», η LAMDA Development επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο τα έργα και τις υποδομές, αλλά και τις σχέσεις που χτίζονται, τις ανάγκες που αναγνωρίζονται, τους ανθρώπους που λαμβάνουν σημαντική υποστήριξη. Μέσα από δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, η εταιρεία πολλαπλασιάζει το καλό με κάθε της πράξη, δημιουργώντας ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα με σεβασμό, φροντίδα και συνέπεια.

Γιατί μερικές φορές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο ένας άνθρωπος δεν είναι κάτι μεγάλο ή δύσκολο. Είναι κάποιος να του αφιερώσει ποιοτικό χρόνο. Να καθίσει δίπλα του με ειλικρινή διάθεση να τον ακούσει και να τον καταλάβει. Να μοιραστεί μαζί του μια στιγμή. Και αυτή ακριβώς είναι η δύναμη του «Χρόνος Μαζί». Το ότι έχει τον τρόπο να μετατρέπει τον χρόνο που περνάει σε παρουσία, την παρουσία σε σχέση και τέλος τη σχέση σε ελπίδα για μία πολύ καλύτερη και πιο γεμάτη ζωή.