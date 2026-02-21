Φυλακές Δομοκού: Το «τυφλό σημείο» της δολοφονίας του ισοβίτη, τα κενά και οι αντιφάσεις πίσω από τις καταθέσεις του βαρυποινίτη και του αρχιφύλακα

Τα κενά και τις αντιφάσεις που εμφανίζει η εκδοχή του βαρυποινίτη και του αρχιφύλακα για τη δολοφονία του 44χρονου Έλληνα ισοβίτη μέσα στις φυλακές Δομοκού το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (15.2.26) εξετάζουν οι Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως μετά από πολύωρες απολογίες, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο αρχιφύλακας των φυλακών και ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης για τη δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη μέσα στις φυλακές Δομοκού.

Η ανθρωποκτονία σημειώθηκε σε χώρο που δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας, χαρακτηρισμένο ως «τυφλό σημείο». Το γεγονός ότι το θύμα κλήθηκε σε συγκεκριμένο γραφείο που δεν υπήρχαν κάμερες δημιουργεί ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες οδηγήθηκε εκεί.

Από το βίντεο που έχει εξεταστεί, προκύπτει ότι ο 44χρονος βγήκε από το κελί του φορώντας σορτσάκι και μπλούζα, χωρίς να διακρίνεται να κρατά όπλο ή να φαίνεται από τη στάση του σώματός του ότι ήταν οπλισμένος.

Τα τραύματα και η απουσία ενδείξεων πάλης

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος βαρυποινίτης επιχείρησε να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, ακινητοποιώντας τον ισοβίτη. Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι, ενώ δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης.

Γεγονός που ενισχύει το σενάριο να μην προηγήθηκε συμπλοκή και οι πυροβολισμοί να ήταν άμεσοι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, καθώς στο όπλο δεν βρέθηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 38χρονου βαρυποινίτη.

Σημειώνεται πως από την πρώτη στιγμή υπήρχαν αναφορές ότι όλα έγιναν μπροστά στα μάτια του γνωστού βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ωστόσο αυτό πλέον εξετάζεται καθώς ενδέχεται ο ίδιος να αποχώρησε πριν από την δολοφονία.

Ωστόσο η αστυνομία έχει λάβει γενετικό υλικό και από γνωστό Αλβανό βαρυποινίτη, έπειτα από μαρτυρίες που τον συνδέουν με την υπόθεση.

Δεν αποκλείεται όλα συνδέονται με συμβόλαιο θανάτου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις.