Γαλάτσι: Στο νοσοκομείο 45χρονος που πιάστηκε στα χέρια με άλλον οδηγό για μια θέση πάρκινγκ

Νέο περιστατικό ακραίας βίας για μια θέση πάρκινγκ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Γαλατσίου με δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια και ο ένας από αυτούς να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 13:30 το μεσημέρι όταν δύο άνδρες ηλικίας 45 και 55 ετών άρχισαν να διαπληκτίζονται για το ποιος θα σταθμεύσει στην κενή θέση πάρκινγκ με αποτέλεσμα να ανάψουν γρήγορα τα αίματα και οι δύο τους να αρχίσουν να τσακώνονται. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο αμέσως έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες συνέλαβαν και τους δύο οδηγούς ενώ στην κατοχή του 55χρονου εντοπίστηκε ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά. 

Εναντίον και των δυο οδηγών που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ στον 55χρονο που είχε πάνω του σουγιά και σιδερογροθιά σχηματίστηκε δικογραφία και για το νόμο περί όπλων.

Το περιστατικό έρχεται μόλις ώρες μετά την είδηση ότι ένας άνδρας ξυλοκόπησε μια νεαρή γυναίκα στο Παγκράτι γιατί ήθελε να παρκάρει στη θέση που ήθελε να παρκάρει το αυτοκίνητό της. 

