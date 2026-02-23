Γαστούνη: Άγριος ξυλοδαρμός περιπτερά και του γιου του από Ρομά – Έκτακτη σύσκεψη του Εμπορικού Συλλόγου

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στη Γαστούνη εξαιτίας των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν, με αφορμή την κλοπή ενός πακέτου τσιγάρων από ανήλικο Ρομά σε περίπτερο της περιοχής το περασμένο Σάββατο (21/2/2026).

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες (22/2/2026), ο ιδιοκτήτης περιπτέρου στη Γαστούνη έπιασε τον ανήλικο να προσπαθεί να κλέψει ένα προϊόν από το κατάστημά του, τον κράτησε στο σημείο και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου, επίσης Ρομά, και η ένταση κλιμακώθηκε.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ομάδα περίπου 15 έως 20 Ρομά επιτέθηκε στον περιπτερά και στον γιο του, χτυπώντας τους με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο.

Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα.

Σύσκεψη για την έξαρση της παραβατικότητας

Τα γεγονότα προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτών, επαγγελματιών, της δημοτικής αρχής και της Αστυνομίας, με αντικείμενο συζήτησης την αυξανόμενη παραβατικότητα και το αίσθημα ανασφάλειας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας, Ταξίαρχος Παρασκευάς Μασούρας, οι οποίοι συζήτησαν με τους παριστάμενους τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η ενίσχυση του τοπικού αστυνομικού τμήματος και η λειτουργία Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης με έδρα τη Γαστούνη.

Παρά τις παρεμβάσεις, σύμφωνα με το ilialive.gr κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονο προβληματισμό, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενα περιστατικά παραβατικότητας στην πόλη, ενώ η αστυνομία παρά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιεί δεν μπορεί να βάλει τέλος στο καθεστώς ανομίας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν οξύνει το κλίμα στην τοπική κοινωνία, με τους πολίτες να ζητούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.