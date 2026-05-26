Ελλάδα

Χολαργός: «Αμίλητη και σε κατάσταση σοκ» η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της πριν αυτοκτονήσει

«Δεν ακούσαμε ποτέ καβγάδες ή φωνές. Ήταν ήσυχοι άνθρωποι. Δεν γνώριζα καν τη φωνή τους», είπε
Η πολυκατοικία στον Χολαργό
Η πολυκατοικία στον Χολαργό
Βασίλης Σακουλέβας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι κάτοικοι της γειτονιάς στον Χολαργό μετά το αιματηρό περιστατικό με τον 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο διαμέρισμά τους.

Γείτονας του ζευγαριού στον Χολαργό μιλώντας για όσα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της τραγωδίας, περιέγραψε πως αρχικά ενημερώθηκε από άλλους κατοίκους ότι είχαν ακουστεί πυροβολισμοί, καθώς ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Σημειώνεται πως ο 53χρονος συνταξιούχος πιλότος, πυροβόλησε στην πιλοτή της πολυκατοικίας την σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. 

«Μου είπαν ότι έπεσαν πυροβολισμοί. Εγώ δεν τους είχα ακούσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προηγήθηκαν φωνές ή κάποιος έντονος διαπληκτισμός που να προκάλεσε ανησυχία στη γειτονιά.

«Δεν ακούσαμε ποτέ καβγάδες ή φωνές. Ήταν ήσυχοι άνθρωποι. Δεν γνώριζα καν τη φωνή τους», είπε, σημειώνοντας πως το ζευγάρι δεν είχε δώσει ποτέ αφορμές ή σημάδια έντασης.

Ο ίδιος περιέγραψε και τις στιγμές που ακολούθησαν μετά το περιστατικό, όταν στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μέσα σε λίγα λεπτά λέγοντας πως είδε το πόδι της γυναίκας μέσα σε μια λίμνη αίματος: «Φαινόταν ότι ήταν γυναικείο το πόδι, γιατί ήταν γυμνό, ξέρετε, αν αφορούσε κάποιο σορτς ίσως ή κάποια φούστα, δεν ήταν ανδρική φιγούρα. Ε, και θεώρησα ότι δέχτηκε κάποια επίθεση από κάποιον ληστή ίσως, κατέφυγε στην είσοδο για να προστατευτεί». 

«Προφανώς ήταν σε κατάσταση σοκ. Αμίλητη. Ανάσκελα. Με κλειστά τα μάτια. Οι διασώστες τη μετέφεραν στο φορείο, ήταν ακριβώς εδώ και εκεί γνώρισα τη γυναίκα γιατί είχα οπτική επαφή άμεση», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον 57χρονο, ο μάρτυρας είπε ότι οι πληροφορίες που άκουσε προέρχονταν από συνομιλίες αστυνομικών στο σημείο και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους.

«Άκουσα ότι πυροβόλησε δύο φορές προς τη γυναίκα του και ότι η πρώτη σφαίρα δεν την πέτυχε. Αργότερα μάθαμε από το διαδίκτυο ότι αυτοπυροβολήθηκε», ανέφερε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
90
88
82
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει» λέει 52χρονη που της επιτέθηκε 25χρονος Αιγύπτιος μέσα στο μαγαζί της στη Θεσσαλονίκη
«Μου έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, μου επιτέθηκε, έβγαλε ένα μικρό σουγιά και με έριξε κάτω. Άρχισε να με χτυπάει στο πάτωμα, χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει με την κουρτίνα και ένα παντελόνι», λέει η 52χρονη στο newsit.gr
Ο Αιγύπτιος που επιτέθηκε σε 52χρονη
Έρχεται ζεστός Ιούνιος στην Ελλάδα, αλλά ο ευρωπαϊκός «θόλος» θερμότητας δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας
«Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα», αναφέρει ο Κολυδάς
Θάλασσα
Newsit logo
Newsit logo