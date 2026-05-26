Λέσβος: «Ήρθε το Σάββατο και τη Δευτέρα σκοτώθηκε» λέει ο θείος του 18χρονου που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο

«Το παιδί μας ήρθε το Σάββατο και τη Δευτέρα σκοτώθηκε», λέει στο newsit.gr ο θείος του 18χρονου αστυνομικού που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο στη Λέσβο.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Λέσβος μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/5/2026), με θύματα έναν 18χρονο αστυνομικό και τον 16χρονο φίλο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο νεαροί επέστρεφαν από μπάνιο στην περιοχή της Θερμής, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ο 18χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε πάνω σε προστατευτικά του οδικού δικτύου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους.

Ο θείος του 18χρονου, μιλώντας στο newsit.gr, περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του ανιψιού του, αλλά και τα όνειρα που είχε ξεκινήσει να χτίζει ως νέος αστυνομικός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ανιψιός μου ήταν 18 ετών και το άλλο παλικάρι 16 ετών. Τα παιδιά γύριζαν από μπάνιο στη Θερμή. Ο Κωνσταντίνος σπούδασε στη Σχολή Αστυνομίας και είχε πάρει μάλιστα το πτυχίο του. Αφού αποφοίτησε από τη σχολή, τον έστειλαν στη Σάμο, όπου υπηρετούσε. Ήρθε στη Μυτιλήνη για να παραλάβει το δίπλωμα οδήγησης και να μείνει πέντε μέρες με την οικογένειά του. Το παιδί μας ήρθε το Σάββατο και τη Δευτέρα σκοτώθηκε».

Στη συνέχεια, ο θείος του 18χρονου αναφέρεται στον αβάσταχτο πόνο της οικογένειας και στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν όλοι μετά την τραγωδία.

«Ο αδερφός μου βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Όλοι κλαίμε. Η κηδεία του παιδιού θα γίνει την Τετάρτη και θα είναι εκεί όλοι οι συνάδελφοί του αστυνομικοί».

Η κηδεία του 18χρονου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 18:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσομαλλούσας.