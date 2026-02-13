Ελλάδα

Γιαγιά στα Τρίκαλα επιτέθηκε στον διευθυντή του σχολείου του εγγονού της γιατί δεν της άρεσαν οι βαθμοί του

Η ηλικιωμένη γυναίκα οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή
eurokinissi
Απίστευτο περιστατικό σε περιφερειακό Γυμνάσιο στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02/2026) καθώς μια συνάντηση για παραλαβή βαθμών κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα!

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion μια γιαγιά επισκέφθηκε το Γυμνάσιο στα Τρίκαλα για να παραλάβει τους βαθμούς του τετραμήνου του εγγονού της.

Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση.

Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας.

Η ίδια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.

