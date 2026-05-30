Θεσσαλονίκη: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 38χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 67χρονο στον Εύοσμο

Ο 38χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μαζί με τον 67χρονο έκαναν χρήση ναρκωτικών και ότι κάποια στιγμή το θύμα έπεσε στο πάτωμα
Δολοφονική επίθεση στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το βράδυ της 29ης Μαΐου. Ο φερόμενος ως δράστης της άγριας επίθεσης ήταν πρώην γαμπρός του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονική επίθεση στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μαζί με τον 67χρονο έκανε χρήση ναρκωτικών και ότι, σε κάποια στιγμή, το θύμα έπεσε στο πάτωμα, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια.

Ο 38χρονος παραπέμφθηκε στην 3η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

