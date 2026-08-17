Ελλάδα

Γιάννενα: Χαλάζι και πλημμύρες μέσα σε λίγα λεπτά – Δρόμοι «ποτάμια»

Καταιγίδες ξέσπασαν και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου
Άνοιξαν οι ουρανοί στα Γιάννενα στις 17 Αυγούστου 2026
Άνοιξαν οι ουρανοί στα Γιάννενα το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου 2026 / πηγή φωτογραφίας epirusgate.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τα Γιάννενα το απόγευμα της Δευτέρας (17.08.2026). Η περιοχή Βογιάννου – Γεννηματά μετατράπηκε σε «ποτάμι» και η Ανατολή δέχτηκε έντονη βροχή και χαλάζι.

Από τη δυνατή καταιγίδα που ξέσπασε στα Γιάννενα, μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στους δρόμους, δημιουργώντας για ακόμη μία φορά δύσκολες συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο και απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.

Μάλιστα, όπως σημειώνει το epirusgate.gr, η εικόνα κάθε άλλο παρά πρωτόγνωρη είναι για την περιοχή.

Η Βογιάννου και η συμβολή της με τη Γεννηματά έχουν καταγράψει επανειλημμένα πλημμυρικά φαινόμενα έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις.

Η εικόνα της Δευτέρας επαναφέρει έτσι ένα ζήτημα που τα Γιάννενα αντιμετωπίζουν συχνά: Λίγα λεπτά έντονης βροχής αρκούν ώστε συγκεκριμένοι δρόμοι να δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Για δε την περιοχή Βογιάννου – Γεννηματά, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη εικόνα αλλά για σημείο με σταθερή ευαισθησία στις ισχυρές νεροποντές.

Νωρίτερα, ισχυρή καταιγίδα είχε πλήξει και την Ανατολή Ιωαννίνων, όπου η ένταση της βροχής ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Δρόμοι γέμισαν νερά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ κατά τόπους σημειώθηκε και χαλαζόπτωση, συνθέτοντας ένα έντονο σκηνικό αυγουστιάτικης αστάθειας.

Τα φαινόμενα δεν περιορίστηκαν μόνο μέσα στην πόλη, καθώς καταιγίδες εκδηλώθηκαν και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου και της ορεινής Ηπείρου.

Τα φαινόμενα έδειξαν για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει ο καιρός στην περιοχή, με λίγα λεπτά έντονης βροχής να αρκούν για να δημιουργηθούν πλημμυρικά προβλήματα σε σημεία που έχουν παρουσιάσει αντίστοιχη εικόνα και στο παρελθόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
123
114
100
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Δεν είχαμε οπτική επαφή, νομίζαμε ότι πέσαμε σε καλώδια» – Τι κατέθεσαν οι διασωθέντες
Οι δύο επιζώντες περιέγραψαν στις Αρχές τι συνέβη πριν από τη μοιραία πρόσκρουση - Στο μικροσκόπιο οι εντολές, τα ηχητικά και τα κρίσιμα 15 λεπτά
Πτώση ελικοπτέρου στην Ψάθα
Αιγαίο: 12 παραβιάσεις από τουρκικά UAV και CN-235 μετά την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων
Τρία UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 πραγματοποίησαν επίσης έξι παραβάσεις στο FIR Αθηνών - Οι κινήσεις καταγράφηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
bayraktar-turkey
Newsit logo
Newsit logo