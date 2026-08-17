Γιάννενα: Χαλάζι και πλημμύρες μέσα σε λίγα λεπτά – Δρόμοι «ποτάμια»

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τα Γιάννενα το απόγευμα της Δευτέρας (17.08.2026). Η περιοχή Βογιάννου – Γεννηματά μετατράπηκε σε «ποτάμι» και η Ανατολή δέχτηκε έντονη βροχή και χαλάζι.

Από τη δυνατή καταιγίδα που ξέσπασε στα Γιάννενα, μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στους δρόμους, δημιουργώντας για ακόμη μία φορά δύσκολες συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο και απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.

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Μάλιστα, όπως σημειώνει το epirusgate.gr, η εικόνα κάθε άλλο παρά πρωτόγνωρη είναι για την περιοχή.

Η Βογιάννου και η συμβολή της με τη Γεννηματά έχουν καταγράψει επανειλημμένα πλημμυρικά φαινόμενα έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις.

Η εικόνα της Δευτέρας επαναφέρει έτσι ένα ζήτημα που τα Γιάννενα αντιμετωπίζουν συχνά: Λίγα λεπτά έντονης βροχής αρκούν ώστε συγκεκριμένοι δρόμοι να δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

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Για δε την περιοχή Βογιάννου – Γεννηματά, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη εικόνα αλλά για σημείο με σταθερή ευαισθησία στις ισχυρές νεροποντές.

Νωρίτερα, ισχυρή καταιγίδα είχε πλήξει και την Ανατολή Ιωαννίνων, όπου η ένταση της βροχής ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Δρόμοι γέμισαν νερά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ κατά τόπους σημειώθηκε και χαλαζόπτωση, συνθέτοντας ένα έντονο σκηνικό αυγουστιάτικης αστάθειας.

Τα φαινόμενα δεν περιορίστηκαν μόνο μέσα στην πόλη, καθώς καταιγίδες εκδηλώθηκαν και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου και της ορεινής Ηπείρου.

Τα φαινόμενα έδειξαν για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει ο καιρός στην περιοχή, με λίγα λεπτά έντονης βροχής να αρκούν για να δημιουργηθούν πλημμυρικά προβλήματα σε σημεία που έχουν παρουσιάσει αντίστοιχη εικόνα και στο παρελθόν.