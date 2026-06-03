Ελλάδα

Γιαννιτσά: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε δύο αδέλφια από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους

Ο αρχιφύλακας ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης άρπαξε τον πυροσβεστήρα και «βούτηξε» στις φλόγες για να σβήσει τη φωτιά
Γιαννιτσά: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε δύο αδέλφια από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους
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Με γενναιότητα και θάρρος, αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, εισέβαλε σε διαμέρισμα που είχε πιάσει φωτιά, στα Γιαννιτσά, και έσωσε δύο αδελφάκια από τις φλόγες. Αν και ήταν σε αναρρωτική άδεια, δεν σκέφτηκε ούτε μια στιγμή να μην επέμβει, καταφέρνοντας μάλιστα να σβήσει τις φλόγες, προτού φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος (01.06.2026) στα Γιαννιτσά, και ενώ οι γονείς των δύο παιδιών, μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, απουσίαζαν για λίγη ώρα από το σπίτι. Ο ήρωας – αστυνομικός όντας σε αναρρωτική άδεια, ξεκουραζόταν στο σπίτι του, ώσπου ξαφνικά είδε την φωτιά και τους καπνούς από το διπλανό σπίτι.

Το ένστικτο λειτούργησε αντανακλαστικά. Ο αρχιφύλακας ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης άρπαξε τον πυροσβεστήρα και «βούτηξε» στις φλόγες για να σβήσει τη φωτιά. Τότε είδε τα δύο παιδιά πανικόβλητα.

Με θάρρος τα άρπαξε και τα έβγαλε από το σπίτι ενώ στη συνέχεια έθεσε υπό έλεγχο τις φλόγες που φαίνεται πως ξεκίνησαν από ηλιακή λάμπα.

Οι γονείς των παιδιών τον ευχαρίστησαν για την αυτοθυσία του, με την είδηση να γίνεται viral και τους χρήστες των social media να συγκινούνται από το θάρρος που υπέδειξε.

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