Γιώργος Αμυράς για πριγκίπισσα Ειρήνη: Η συγκινητική ιστορία στο ταβερνάκι στους Λειψούς – «Δεν τρώω τίποτα που να έχει γονείς ή μάτια», του είπε

Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή και σκόρπισε θλίψη σε πολλούς, τόσο στην Ισπανία, όσο και στην Ελλάδα. Ιστορίες από πιο απλές καθημερινές στιγμές της, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μέσα από κόσμο που την μνημονεύει.

Η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης έγινε την Δευτέρα στη μητρόπολη Αθηνών ενώ η σορός της ενταφιάστηκε όπως ήταν και η επιθυμία της δίπλα στον αδερφό της τέως βασιλιά Κωνσταντίνο στο Τατόι, καθώς μπορεί να πέρασε τη ζωή της στην Ισπανία, όμως ήθελε μετά τον θάνατό της να επιστρέψει στην πατρίδα της στην Ελλάδα.

Ο πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, μοιράστηκε μέσα από τα σόσιαλ μίντια του, μία όμορφη ιστορία που δείχνει μια πολύ ευαίσθητη οπως περιγράφει πλευρά της πριγκίπισσας Ειρήνης ως προς το περιβάλλον.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Αμυρά

«Ένα περιστατικό με την πριγκίπισσα Ειρήνη στους Λειψούς.

Πριν από περίπου 5 χρόνια, ως υφυπουργός Περιβάλλοντος, συνόδευσα τη βασίλισσα Σοφία και την αδερφή της, πριγκίπισσα Ειρήνη, στους Λειψούς για να επισκεφθούμε το καταφύγιο θαλάσσιας ζωής του «Αρχιπελάγους», ώστε να δουν ιδίοις όμμασι την εκπληκτική δουλειά που κάνουν εκεί επιστήμονες και εθελοντές.

Η Βασιλική Οικογένεια της Ισπανίας υποστηρίζει με χορηγίες και δημοσιότητα το «Αρχιπέλαγος», οπότε είχαν έναν λόγο παραπάνω να ενδιαφέρονται.

Κάποια στιγμή, πήγαμε για φαγητό σε ένα ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα, όλα κανονισμένα από τον φιλόξενο δήμαρχο του νησιού. Μετά τις σαλάτες, ήρθε η ώρα του κυρίως πιάτου με το μενού να έχει ψάρια, ζυμαρικά και κρέας.

Η βασίλισσα Σοφία, εξ αριστερών μου, ήταν ενθουσιασμένη με τις γεύσεις, αντιθέτως η πριγκίπισσα Ειρήνη, εκ δεξιών μου, φάνηκε ανήσυχη.

«Συμβαίνει κάτι;» ρώτησα… «Ναι» μου απάντησε… «Δεν τρώω τίποτα που να έχει γονείς ή μάτια!»… «Κανένα πρόβλημα!» της είπα και της πρόσφερα μια μακαρονάδα ορφανή, που μόλις μου είχαν σερβίρει.

Αυθόρμητη και ευαίσθητη για το περιβάλλον. Αυτή ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη».

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, λόγω επιπλοκών στην υγεία της, η οποία είχε επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.