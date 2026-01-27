Ελλάδα

Γιώργος Καρατζαφέρης για τον θάνατο του Σπύρου Καρατζαφέρη: «Αν δεν ήταν ο αδελφός μου, δεν θα γινόμουν αυτό που έγινα»

«Του χρωστάω μεγάλος μέρος της καρδιάς μου. Ήταν ασυμβίβαστος, για αυτό έκανε πολλούς εχθρούς και για αυτό κατάφερε αυτά που κατάφερε», σχολίασε συγκινημένος
Γιώργος Καρατζαφέρης
Βαθιά συγκινημένος έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τον θάνατο του αδελφού του, Σπύρου Καρατζαφέρη, ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο πρώην πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. μίλησε με λόγια καρδιάς για τον αείμνηστο δημοσιογράφο, δηλώνοντας πως αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα είχε γίνει ποτέ αυτό που έγινε.

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης εμφανίστηκε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης (27.01.2026) μιλώντας για τον αγαπημένο του αδελφό Σπύρο Καρατζαφέρη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 χρόνων. Μιλώντας για την πορεία του στον χώρο της δημοσιογραφίας, σχολίασε:

«Ο Σπύρος υπήρξε ιχνηλάτης στο επάγγελμα, άνοιξε δρόμους τους οποίους περπατήσαμε πολλοί, μεταξύ αυτών και εγώ. Πρέπει να ομολογήσω γιατί του το χρωστάω ότι αν δεν είχε ανοίξει τους δρόμους ο Σπύρος, δεν θα γινόμουν αυτό που έγινα».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν χρωστά στον Σπύρο μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του πορείας, απάντησε: «Του χρωστάω μεγάλος μέρος της καρδιάς μου. Ήταν ασυμβίβαστος, για αυτό έκανε πολλούς εχθρούς και για αυτό κατάφερε αυτά που κατάφερε».

Η κηδεία του Σπύρου Καρατζαφέρη έγινε το περασμένο Σάββατο, σε στενό οικογενειακό κύκλο ενώ την τραγική είδηση θανάτου του δημοσιογράφου έκανε γνωστή ο αδελφός του Γιώργος Καρατζαφέρης,

