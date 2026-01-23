Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης σε ηλικία 88 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης όπως έκανε γνωστό ο αδερφός του Γιώργος Καρατζαφέρης.

Την θλιβερή είδηση για τον θάνατο του δημοσιογράφου Σπύρου Καρατζαφέρη ανακοίνωσε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», ο αδελφός του και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης.

Με συγκινητικά λόγια ο Γιώργος Καρατζαφέρης αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο αδελφός του στην επαγγελματική του πορεία. «Έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα, ως ο μικρότερος αδελφός που ακολούθησε τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε επίσης ότι ο Σπύρος Καρατζαφέρης ήταν ένας από τους κορυφαίους ρεπόρτερ των τελευταίων 60 ετών, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον δημοσιογραφία με την πολύχρονη δραστηριότητά του.

Η μακρά και πολυσχιδής καριέρα του περιλαμβάνει εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης.

Με δάκρυα στα μάτια μίλησε για τον πρώην σύζυγό της η Ράνια Καρατζαφέρη στην εκπομπή Πρωινό… «Ήξερα ότι είχε θέμα υγείας…. Μάθαινα τα νέα του. Με σημάδεψε, με ανέδειξε μου έδωσε το επώνυμό του».

Ποιος ήταν ο Σπύρος Καρατζαφέρης

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης υπήρξε Έλληνας δημοσιογράφος με μακρά και έντονη παρουσία στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στην Ποταμιά Μεγαλόπολης, στον νομό Αρκαδίας, και μεγάλωσε στην Αμφιθέα Παλαιού Φαλήρου. Ήταν νεότερος αδελφός του δημοσιογράφου και πολιτικού Γιώργου Καρατζαφέρη, πρώην βουλευτή και αρχηγού πολιτικού κόμματος.

Σπούδασε στη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», υπό τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά, και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1959 από την εφημερίδα «Βραδυνή», στο αστυνομικό ρεπορτάζ (1959–1962). Στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Έθνος» (1962–1968), επί διευθύνσεως Γιάννη Καψή, «Απογευματινή» (1968–1975) και «Ελευθεροτυπία» (1975–1988).

Κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης διακρίθηκε ιδιαίτερα στο πολιτικό και ερευνητικό ρεπορτάζ, κυρίως μέσα από τις σελίδες της «Ελευθεροτυπίας». Οι αποκαλυπτικές του έρευνες, που αφορούσαν απόρρητα κρατικά σχέδια και έγγραφα των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών, προκάλεσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις και έφεραν τον ίδιο αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη, με συνήγορο υπεράσπισης τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Ιδιαίτερα γνωστές υπήρξαν οι αντιπαραθέσεις του με τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αβέρωφ και τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, στρατηγό Αναστάσιο Μπάλκο.

Το 1988 αποχώρησε από την «Ελευθεροτυπία» και συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας «Επικαιρότητα» (1988–1991), αναλαμβάνοντας καθήκοντα διευθυντή και αρχισυντάκτη. Το 1990 προχώρησε στην έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ώρες», ενώ παράλληλα εξέδιδε το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα», σε συνεργασία με τον απόστρατο πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννη Μαρινάκη. Αργότερα διετέλεσε εκδότης των εφημερίδων «Αθηναϊκή» και «Σφήνα».

Στην τηλεόραση εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel —όπου για σειρά ετών διετέλεσε διευθυντής ειδήσεων— καθώς και σε σταθμούς όπως το Τηλεάστυ και το Extra Channel. Στο ραδιόφωνο διατηρούσε επί σειρά ετών εκπομπή στον σταθμό Flash 96.