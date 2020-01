Γιώργος Κοτανίδης: Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του

View this post on Instagram

Μάλλον την διάλεξε την ημέρα. Ήλιο μέσα στο καταχείμωνο. Και να αποχωρεί στητός και ωραίος. Έτσι όπως τον θυμόμαστε οι φίλοι του. Οι παλιοί και οι νέοι. Στη Δράμα. «Υπήρχε μια μεγάλη σκάλα μπροστά στην τεράστια αυλή: στην κορυφή της σκάλας είπα το πρώτο μου ποίημα» Στο «Ελεύθερο θέατρο». «Ένας ομαδικός βηματισμός προς την ουτοπία, ένα σάλτο μορτάλε προς το άγνωστο και τη δημιουργική ανασφάλεια». Στις φυλακές της χούντας. «Κάναμε διάφορα επαναστατικά. Με έπιασαν, με έστειλαν φυλακή. Έγινε μια αμνηστία, βγήκα, παντρεύτηκα». Στο Πολυτεχνείο. «Ήμασταν από παντού περικυκλωμένοι. Έριχναν στο ψαχνό. Οι πόρτες των σπιτιών, όμως, άνοιξαν». Στη ζωή. «Ο έρωτας είναι η ζωή. Χωρίς τον έρωτα δεν υπάρχει ζωή. Το σύμπαν γεννήθηκε από τον έρωτα». Ένας λεβεντάνθρωπος ήταν ο Γιώργος Κοτανίδης. Τα μάτια του όσο μεγάλωνε μαρτυρούσαν πληρότητα και γαλήνη. Αυτόν τον χειμώνα τον συναντούσα συχνά στην Λέκκα. Συμπίπτανε τα δρομολόγια μας. Καφέδες και σχέδια. Πότε πότε και ένα ποτήρι κρασί. «Γιαυτό γεννηθήκαμε Σταύρο μου. Να βάζουμε δύσκολα στον εαυτό μας. Να πολεμάμε τις ευκολίες μας». Αχ ρε Γιώργο. Αυτή την τελευταία στροφή δεν την είχαμε προβλέψει.