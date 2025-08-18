Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο – Οι πρώτες εικόνες του τραγουδιστή μπροστά στις κάμερες

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε το πολυπόθητο εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο και επέστρεψε σπίτι του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες χαμογελαστός με γυαλιά ηλίου. Μπήκε στο αυτοκίνητο που τον περίμενε και έφυγε από την ψυχιατρική κλινική που νοσηλεύτηκε από την Πέμπτη (14-08-2025). Πλέον ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του, με τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί, να έχει ξεκαθαρίσει πως θα κινηθεί νομικά για τα όσα έγιναν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εξετάστηκε νωρίτερα το πρωί από δύο ψυχιάτρους, οι οποίοι και άναψαν το πράσινο φως για το εξιτήριο του καλλιτέχνη. Ο ίδιος όλες αυτές τις μέρες ήταν διακριτικότατος, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος σε δηλώσεις του.

Ευδιάθετος, αλλά εμφανώς καταβεβλημένος από τα όσα έζησε από την περασμένη Πέμπτη, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αρνήθηκε να μιλήσει στις κάμερες και τους δημοσιογράφους που περίμεναν. Δεν ξέχασε να ευχαριστήσει άπαντες για την υποστήριξη που έλαβε.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά… Όλα είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας. Όλα είναι πολύ καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ», είπε χαμογελαστός ο Γιώργος Μαζωνάκης, μπροστά στις κάμερες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική έπειτα από εισαγγελική εντολή που ζήτησαν ο πατέρας και η αδελφή του χωρίς την συγκατάθεση του τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης τονίζει από την πρώτη στιγμή ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα.

Ο δικηγόρος του, μιλώντας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στον ΑΝΤ1, είπε χαρακτηριστικά για τις επόμενες κινήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει εκούσια νοσηλεία. Πρέπει ο ασθενής να μην έχει την δυνατότητα να κρίνει την κατάστασή του και να αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του και για τους γύρω του για να γίνει χωρίς την συγκατάθεσή του.

Τα συγκεκριμένα άτομα δεν έχουν καμία επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν χρήσει ψυχιατρικής και ψυχολογικής νοσηλείας.