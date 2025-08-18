Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ψυχιατρική εξέταση κρίνει το εξιτήριο – «Είναι διακριτικότατος» λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος

Ημέρα εξελίξεων η σημερινή (18-08-2025) καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να εξεταστεί από δύο ψυχιάτρους στο Δρομοκαΐτειο, οι οποίοι και θα αποφασίσουν αν ο τραγουδιστής μπορεί να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο Μιχάλης Γιαννάκος τόνισε πως ο καλλιτέχνης είναι διακριτικότατος μέσα στο νοσοκομείο και φροντίζει να μην απασχολεί με τη στάση του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στην περίπτωση του τραγουδιστή αλλά και στη στάση του τις τελευταίες πέντε ημέρες από τη στιγμή που εισήχθη στην ψυχιατρική κλινική. Όπως είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης σέβεται την διαδικασία του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, είπε χαρακτηριστικά: «Οι γιατροί έκριναν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πρέπει να κάνει εισαγωγή. Ο άνθρωπος είναι διακριτικότατος, σέβεται την διαδικασία του νοσοκομείου, παρόλο που είναι επώνυμος, είναι διακριτικότατος. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις με εγκληματίες που θέλουν να κριθούν ψυχικά ασθενής για να μπουν στο Δρομοκαϊτειο. Όταν οι γιατροί της κλινικής κρίνουν, θα πάρει εξιτήριο. Δεν θα το κρίνουμε αυτό στην τηλεόραση.

Όταν οι γιατροί κρίνουν ότι ο κύριος Μαζωνάκης είναι υγιής θα πάρει εξιτήριο. Ο κύριος Μαζωνάκης ήρθε στο νοσοκομείο διακριτικός. Ακόμα και κάποιος αλυσοδεμένος φεύγει σε σύντομο διάστημα, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε κρεβάτια. Και σήμερα μπορεί να διακρίνουν οι γιατροί ότι είναι υγιής και να φύγει. Μπράβο στον κύριο Μαζωνάκη γιατί η διακριτικότητά του είναι αξιέπαινη» κατέληξε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο ρεπόρτερ της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1: «Αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η νομική διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Πέμπτη δεν είναι τόσο απλή.

Οι πληροφορίες που μας έρχονται από το Δρομοκαΐτειο είναι ότι με βάση την νομοθετική διαδικασία. σήμερα πάλι δύο ψυχίατροι θα εξετάσουν ξανά τον Γιώργο Μαζωνάκη, θα γράψουν μια έκθεση που θα πάει στον εισαγγελέα και εκείνος θα αποφασίσει εάν θα πάρει το μέτρο της εκούσιας νοσηλείας ή όχι».

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Γιώργο Μαζωνάκη ανέφερε το πρωί της Δευτέρας (18-08-2025) ότι ο πελάτης του θα κινηθεί νομικά τις επόμενες ημέρες, για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών.