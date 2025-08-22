Γιώργος Μαζωνάκης: «Η μητέρα του ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική» σύμφωνα με πληροφορίες

Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του, έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, που έγινε θέμα συζήτησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο στις 14 Αυγούστου έπειτα από εισαγγελική εντολή που ζήτησαν η μητέρα και οι δύο αδερφές του, χωρίς την δική του συγκατάθεσή. Αστυνομικές πηγές μάλιστα αποκαλύπτουν τα όσα προηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα, χωρίς ο καλλιτέχνης να γνωρίζει το παραμικρό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Αυγούστου, εκείνη που ζήτησε τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη στην ψυχιατρική κλινική ήταν η μητέρα του, Κλειώ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενη από τις δυο αδελφές του και ζήτησε τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική υποστηρίζοντας ότι η ψυχική του κατάσταση έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, ανέφερε σε νέα συνέντευξη πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι απόλυτα υγιής και δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Ο τραγουδιστής ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τους γιατρούς και μάλιστα συμφώνησε, όπως είπε, να κάνει συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις για να φανεί η αλήθεια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν, σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, πως ο πελάτης του δεν χρήζει νοσηλείας. «Μπήκαμε χθες στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12.30 και βγήκαμε πάλι από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15.00. Από την κεντρική είσοδο. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε, αυτό είναι σεβαστό» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης.

«Από εκεί και πέρα δεν κρυφτήκαμε. Τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας…Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία ο Γιώργος συμφώνησε να κάνει κι άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, που τα αποτελέσματά τους βγήκανε χθες. Χθες πήρε και επίσημα το οριστικό εξιτήριο και την ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν έχει κανένα ψυχικό νόσημα» συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

«Ο Γιώργος βγήκε από αυτή τη περιπέτεια δυνατός και αλώβητος. Ασφαλώς προβληματισμένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Η κατάστασή του είναι εξαιρετική. Τώρα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη. Το συζητάμε.

Επαγγελματικά θα κάνει σύντομα κάποια εξαιρετικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν» πρόσθεσε ο Γιώργος Μερκουλίδης τονίζοντας ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η οικογένειά του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία τόνιζε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το εξιτήριο του, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Ένα 24ωρο μετά, ο τραγουδιστής ανέβασε βίντεο που τράβηξε μέσα από το Δρομοκαΐτειο. Ήταν 15 Αυγούστου, μια μέρα μετά τον εγκλεισμό του. «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού… Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα Ζω ακόμα» έγραψε στη λεζάντα.