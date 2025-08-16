Οικογένεια Μαζωνάκη: «Αξία έχει η υγεία και η ζωή του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

Ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναφορικά με τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο «Δρομοκαΐτειο» την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Μέσω της δικηγορικής εταιρείας «Βλάσσης και Συνεργάτες», η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο ««Δρομοκαΐτειο» και τονίζει χαρακτηριστικά πως «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας: «Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας.

Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM»

Όπως έχει γίνει γνωστό συγγενικά πρόσωπα του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσιάστηκαν το πρωί της 14ης Αυγούστου στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης, έχοντας μαζί τους την εισαγγελική παραγγελία και έδωσαν κατάθεση.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του τραγουδιστή στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

«Είναι καλά στην υγεία του» λέει ο δικηγόρος του

Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star την Παρασκευή 15 Αυγούστου, συνήγορος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, αποκάλυψε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο πελάτης του, καθώς και τι μεσολάβησε μέχρι τη νοσηλεία του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πολύ καλά, είναι πικραμένος και αγανακτισμένος. για την άθλια μεθόδευση που υπήρξε από στενά μέλη της οικογένειάς του, για αυτή την εξέλιξη, αλλά είναι δυνατός και υγιής και πιστεύουμε σύντομα ότι θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια», ανέφερε αρχικά.

«Τα τελευταία δυόμιση χρόνια δεν υπάρχει φυσική παρουσία του Γιώργου με τα στενά μέλη της οικογένειάς του. Έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαμάχη. Η μόνη συνάντηση που έγινε, έγινε πριν από τέσσερις μήνες με την αδερφή του γαμπρού του και τον δικηγόρο τους, στο σπίτι του Γιώργου, παρουσία μου, όπου τέθηκαν κάποια θέματα, δε βρέθηκε λύση και τους δηλώσαμε λοιπόν με περιφράσεις ότι θα τα πούμε στις έδρες των δικαστηρίων», αποκάλυψε.

Και συνέχισε: «Εμείς ετοιμαζόμασταν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσουμε κάποιες μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδερφή του, κακουργηματικού μάλιστα χαρακτήρα και αντ’ αυτού λοιπόν συνέβη αυτό που συνέβη χθες, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι σήμερα είναι αργία και μεσολαβεί μάλιστα και το Σαββατοκύριακο».

«Καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να υπάρξει διερεύνηση και εξέταση των θεμάτων που έθεσαν με την αίτησή τους οι συγγενείς. Αυτός ο νόμος προβλέπει ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα με αίτησή του και να ζητήσει ότι κάποιος συγγενής του πρώτου ή δεύτερου βαθμού χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας, ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος και μπορεί να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τρίτους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά που προβλέπει ο νόμος έκαναν την αίτηση.

Δυστυχώς έγινε δεκτή χωρίς περαιτέρω διερεύνηση και σας είπα ότι δείτε τον χρόνο που έγινε, έγινε παραμονή Δεκαπενταύγουστου με δεδομένο ότι την επόμενη θα ήταν αργία και θα μεσολαβούσε και το Σαββατοκύριακο.

Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσαν να διερευνηθούν όλα αυτά αλλά ο εγκλεισμός είναι υποχρεωτικός, είναι αναγκαστική η παραμονή του εκεί. Δε ζητείται σε αυτές τις περιπτώσεις η συναίνεση του φερόμενου ως αρρώστου. Οι γιατροί δεν έχουν αποφανθεί.

Αποφασίζει ο εισαγγελέας, κάνει δεκτή την αίτηση και πρέπει να οδηγηθεί αναγκαστικά ο φερόμενος ασθενής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για να διερευνηθούν τα θέματα που αναπτύσσουν με την αίτησή τους οι στενοί συγγενείς», συμπλήρωσε ο κ. Μερκουλίδης για το τι προβλέπει ο νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Ενόψει λοιπόν της δικαστικής διαμάχης και των σοβαρών θεμάτων που θα άνοιγαν τον Σεπτέμβριο, έγινε αυτή η άθλια μεθόδευση», κατέληξε ο ίδιος.