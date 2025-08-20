Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να’μαι τρελός» – Η πρώτη ανάρτηση στα social media μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε το πρωί της Δευτέρας (18-08-2025) εξιτήριο από το την ψυχιατρική κλινική και επέστρεψε σπίτι του, μετά από νοσηλεία 5 ημερών.

Με ένα στόρι στο instagram που ανήρτησε το μεσημέρι της Τετάρτης, 20.08.2025, επέστρεψε και στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Στο στόρι που ανέβασε, φαίνεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά απόσπασμα τραγουδιού σε συναυλία του με τον τραγουδιστή να γράφει στίχους από το τραγούδι του με τίτλο «Τρελός»: « Ίσως εγώ να’μαι τρελός αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης τις πρώτες ώρες μετά τη νοσηλεία του. προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση και ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του.

Όπως έχει πει ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί, θα κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων προσώπων.