Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να’μαι τρελός» – Η πρώτη ανάρτηση στα social media μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram
Ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαϊτειο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαϊτειο / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε το πρωί της Δευτέρας (18-08-2025) εξιτήριο από το την ψυχιατρική κλινική και επέστρεψε σπίτι του, μετά από νοσηλεία 5 ημερών.

Με ένα στόρι στο instagram που ανήρτησε το μεσημέρι της Τετάρτης, 20.08.2025, επέστρεψε και στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο. 

Στο στόρι που ανέβασε, φαίνεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά απόσπασμα τραγουδιού σε συναυλία του με τον τραγουδιστή να γράφει στίχους από το τραγούδι του με τίτλο «Τρελός»: « Ίσως εγώ να’μαι τρελός αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης τις πρώτες ώρες μετά τη νοσηλεία του. προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση και ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του.

Αν τα χάσατε

Όπως έχει πει ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί, θα κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων προσώπων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κρήτη: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» ανοιχτά της Σητείας – Ξεκίνησαν οι διαδικασίες απομάκρυνσης του ναυαγίου
Μετά από εβδομάδες που παρέμενε ημιβυθισμένο, το πλοίο παρουσίασε απότομη κλίση προς τα δεξιά – Οι αρχές ξεκίνησαν ήδη τη διαδικασία απομάκρυνσης καθώς θεωρείται ναυτιλιακός κίνδυνος
Το πλοίο «MN Kostas» βυθισμένο στα ανοικτά της Σητείας στην Κρήτη
Newsit logo
Newsit logo