Γιώργος Μαζωνάκης: Την Πέμπτη το εξιτήριο από το νοσοκομείο – «Είναι σε καλή κατάσταση»

Ώρα με την ώρα καλυτερεύει η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, που μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/2/26) σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με υψηλό πυρετό και πόνους στην κοιλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr και του iatropedia.gr ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ιογενή λοίμωξη ωστόσο μετά τη φροντίδα των γιατρών, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είναι απύρετος, του χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή και ορός ενώ έκανε και τις απαραίτητες εξετάσεις. Η κατάστασή του πλέον έχει σταθεροποιηθεί και η εικόνα που έχει η υγεία του, είναι τελείως διαφορετική πια, από αυτή που είχε όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, στο LiveNews, την Πέμπτη (12/2/26) αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

«Μαθαίνω από τον προσωπικό γιατρό του, που είναι και κουμπάρος του, ότι είναι μια ιογενής λοίμωξη όπως αυτή που έχει η μισή Ελλάδα. Κάνει μια σειρά προληπτικών εξετάσεων που έτσι κι αλλιώς είχε σκοπό να κάνει. Πρώτα ο Θεός, αύριο το μεσημέρι, οι γιατροί θα του επιτρέψουν να βγει. Και ο ίδιος θέλει να βγει, είναι σε καλή κατάσταση» είπε ο δικηγόρος του στο LiveNews.