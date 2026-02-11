Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε από χθες το βράδυ (10.2.26) ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Ο τραγουδιστής χθες το απόγευμα και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια παρουσίασε έντονους πόνους στη κοιλιά και υψηλό πυρετό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα, αλλά και τον προσωπικό του γιατρό, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Από χθες γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει και ο ίδιος θα παραμείνει και σήμερα στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως διαγνώστηκε με ιογενή λοίμωξη και αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Πέμπτη.

Το newsit.gr επικοινώνησε με τους θεράποντες γιατρούς του που επιβεβαιώνουν ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής βρίσκεται σε άριστη ψυχολογική κατάσταση.

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί στο προσκήνιο ύστερα από δικαστική διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του. Η κόντρα ξεκίνησε από οικονομικές διαφορές και θέματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων όπου εμπλέκονται τα μέλη της οικογένειας, με αποτέλεσμα οι σχέσεις του να διαρραγούν εντελώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καλοκαίρι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής, με τον ίδιο να υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι η εισαγωγή του έγινε χωρίς τη δική του συγκατάθεση και να αποδίδει ευθύνες σε μέλη της οικογένειάς του. Λίγες μέρες μετά ο τραγουδιστής πήρες εξιτήριο.

Τον Δεκέμβριο ο τραγουδιστής βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο ύστερα από καταγγελία νεαρού τραγουδιστή που τον κατηγορούσε για σεξουαλική παρενόχληση σε εργασιακό περιβάλλον, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέτος εμφανίζεται κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς, όπου ερμηνεύει παλιές και νέες επιτυχίες.