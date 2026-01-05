Γιώργος Παπαδάκης: Η συνήθεια του καπνίσματος και το πρώτο έμφραγμα σχεδόν 19 χρόνια πριν από τον θάνατό του

Θλίψη προκάλεσε η είδηση χθες Κυριακή (04.01.2026) ότι ο «πατριάρχης» της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας Γιώργος Παπαδάκης πέθανε ξαφνικά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να αναταχθεί.

Το έμφραγμα αυτό δεν ήταν το πρώτο που είχε υποστεί ο θρυλικός παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα» – της μακροβιότερης ενημερωτικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης. Όπως είχε πει ο Γιώργος Παπαδάκης, είχε πάθει το πρώτο την περίοδο 2006-2007 στη διάρκεια της πρωινής του εκπομπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την αποκάλυψη έκανε στις 4 Ιουλίου 2012 στη διάρκεια συζήτησης που είχε για τα γενόσημα φάρμακα στο «Πρωινό ΑΝΤ1». Εκείνη την εποχή με αυτή την ονομασία προβαλλόταν το «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είχε πει, το είχε εκδηλώσει 5-6 χρόνια νωρίτερα ενώ βρισκόταν στον αέρα. Συνέχισε όμως κανονικά την εκπομπή του. Αμέσως μετά το τέλος της πήγε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική με μπαλονάκι. Σε λίγες μέρες, δε, επανήλθε στην θέση, αποκρύπτοντας τι συνέβη ακόμα και από στενούς συνεργάτες του.

«Τα γενόσημα φάρμακα είναι αποτελεσματικά. Εγώ γενόσημα παίρνω. Θεραπεύομαι με ένα έμφραγμα που πέρασα εδώ πριν από 5-6 χρόνια και μάλιστα δεν έλειψα ούτε μισή ώρα από τη δουλειά μου. Έπαθα το έμφραγμα, πήγα έβαλα το μπαλονάκι μου και ξαναγύρισα Δευτέρα στη δουλειά μου. Γενόσημα παίρνω και δεν έχω κανένα πρόβλημα», είχε πει ο Γιώργος Παπαδάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα

Αρκετά χρόνια αργότερα, στις 15 Απριλίου 2020, αποκάλυψε ότι ήταν μανιώδης καπνιστής. Ανέφερε ακόμα ότι οι γιατροί μετ’ επιτάσεως του συνιστούσαν να το κόψει.

Σε συνέντευξή του στο «Πρωινό» και την Φαίη Σκορδά, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πει: «Λίγο πριν από τον κορονοϊό είχα ένα προβληματάκι με την υγεία μου. Είχα ένα κρύωμα πολύ βαρύ, πολύ σοβαρό. Χρειάστηκε να πάρω αντιβίωση, να μην έρθω δυο μέρες στη δουλειά».

Και πρόσθεσε: «Όπως επίσης μου είπαν οι γιατροί πως πρέπει να κόψω υποχρεωτικά το τσιγάρο. Δυο πακέτα τσιγάρα την ημέρα… Κορονοϊός, απομόνωση, δύο πακέτα την ημέρα… Δεν έχω παχύνει, αλλά έχω… φάει δέκα κομπολόγια. Πενήντα πέντε ημέρες έχω να βάλω τσιγάρο στο στόμα μου».

Σύμφωνα με παλαιότερες συνεντεύξεις του, είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να κόψει το κάπνισμα. Ωστόσο και μετά την πανδημία φαίνεται πως συνέχιζε να καπνίζει. Αυτό αποτυπώθηκε στην κάμερα τον Μάρτιο του 2025, λίγους μήνες πριν από την οριστική αποχώρησή του από το «Καλημέρα Ελλάδα». Ο Γιώργος Παπαδάκης αποχώρησε από την εκπομπή στις 4 Ιουλίου 2025.

Πηγή: Iatropedia.gr