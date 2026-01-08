Ελλάδα

Γιώργος Παπαδάκης: Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί στο τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Στενοί συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή που «σφράγισε» μια ολόκληρη εποχή με την εμβληματική παρουσία του
Ο Στρατής Λιαρέλλης αγκαλιάζει την σύζυγο του Γιώργου Παπαδάκη, ενώ διακρίνεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Βασίλης Σακουλέβας

Στιγμές συγκίνησης το πρωί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας με συγγενείς, συνεργάτες και φίλους να αποχαιρετούν τον εμβληματικό παρουσιαστή. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών και οι δικοί του άνθρωποι θέλησαν να του πουν το τελευταίο αντίο. Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλλης ήταν σπαρακτικός. Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος εμφανίστηκαν μαζί. Ο πρόεδρος του ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού, έκανε λόγο για την απώλεια ενός πολύτιμου συνεργάτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε στεφάνι στη μνήμη του, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησαν Παύλος Μαρινάκης και Νίκη Κεραμέως. Παρούσα ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

11:01 | 08.01.2026
Στρατής Λιαρέλλης: Γιωργάρα στο καλό

Συγκλονιστικός ήταν ο επικίδειος που εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλλης αποχαιρετώντας τον στενό του φίλο και συνεργάτη Γιώργο Παπαδάκη. «Για μένα ήταν αδερφός. Γιωργάρα στο καλό», είπε εμφανώς συγκινημένος και με τρεμάμενη φωνή ο εντεταλμένος σύμβουλος του ANT1 Group.

«Έναν άσπιλο άνθρωπο. Έναν ακέραιο ιδεολογικό χαρακτήρα. Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετίσουμε απλά έναν δημοσιογράφο. Έναν φίλο, έναν αδελφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου. Δίκαιος, ευθύς, αληθινός. Καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος. Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή, σε όλη του τη διαδρομή, να υπηρετεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Να είναι δίπλα στους αδύναμους και τους αδικημένους. Δεν υπολόγιζε τίποτα. Αρκεί να επιτελούσε το καθήκον του. Δεν φοβόταν τίποτα. Γι' αυτό με απλά λόγια, με πράξεις ουσιαστικές, η παρουσία του ενέπνευσε διαχρονικά σεβασμό και αγάπη. Σε όλες τις γενιές και σ' όλους τους Έλληνες. Άνθρωπος που δεν δίστασε να θίξει κακώς κείμενα. Άνθρωπος που δεν φοβήθηκε να ανοίξει θέματα ταμπού για την κοινωνία, ακόμα και 35 χρόνια πριν, όταν κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να τα θίξει. Ο Γιώργος ήταν τίμιος, καλοσυνάτος. Ήταν στήριγμα προς όλους. Ένα τηλέφωνο, ένα νεύμα, ένα κλείσιμο του ματιού, αρκούσε, αρκούσε για να είναι παρών. Έχουν ακουστεί αρκετά, ή και πάρα πολλά, από την Κυριακή και μετά. Για τις δημοσιογραφικές του αξίες, για την προσφορά του στην κοινωνία και κυρίως γι' αυτό... Που στον ίδιο άρεσε: ότι ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Όλα αυτά ήταν αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ίσως είναι και λιγότερα. Αυτό το οποίο όμως είναι γεγονός, είναι ότι ο Γιώργος δημιούργησε μια σχολή σκέψης. Δημιούργησε ένα πρότυπο προσωπικής συμπεριφοράς, το οποίο αποτελεί οδηγό για ολόκληρες γενιές. Σε έναν χώρο δήθεν, ψεύτικων και κίβδηλων συμπεριφορών, ο Γιώργος αποτελούσε μια όαση. Πιθανώς μια μοναχική όαση. Η παρακαταθήκη του Γιώργου παραμένει αδιαβάθμητη. Και ακόμα δεν μπορούμε να ορίσουμε τα πραγματικά της μεγέθη. Αφενός γιατί οι δεκάδες, για να μην πω οι εκατοντάδες συνεργάτες του που λειτουργούν ακόμα στην Ελληνική τηλεόραση συνεχίζουν το έργο του, αλλά κυρίως γιατί ο Γιώργος μεγαλούργησε στην τηλεόραση χωρίς ο ίδιος να αλλάξει. Παραμένοντας πάντοτε ο Παπαδάκης. Το μυστικό της επιτυχίας του ήταν η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα. Ήταν οι αρχές που καθόριζαν μια στάση ζωής. Ο Γιώργος ήταν ο ίδιος στο γυαλί, έξω απ' το γυαλί, στο σπίτι του, στο ούζο με τους φίλους του. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του που πολλοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Ήταν η αγάπη για όλα αυτά που έκανε και τα έκανε αγόγγυστα. Φυσικά, ήταν κολώνα του η αγάπη του, για να μην πω το πάθος του για την οικογένειά του. Την αγαπημένη του Τίνα. Τον Κωνσταντίνο, τον Φοίβο, τον Ιάσονα, τα εγγόνια του. Μόνο όποιος είχε μείνει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του, καταλάβαινε τι σήμαινε γι' αυτόν. Η απώλειά του είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του. Για τον ΑΝΤ1, με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια. Από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους. Όπως πάντα με ένταση, με καυγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάτι να του κάνουν πλάκα. Θα γελούν. Δυστυχώς βέβαια και οι δύο τόσο πρόωρα χαμένοι. Για όλους εμάς τους συναδέλφους δημοσιογράφους, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω, κάτι που ισχύει για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, ότι "τον καλοστρατίζουν" γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας, υποκλινόμαστε με σεβασμό και αγάπη στο Γιώργο. Γιώργο, η Ελλάδα κάθε μέρα άκουγε την καλημέρα σου επί δεκαετίες. Για μένα μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα αποτελεί θα μου επιτρέψετε να πω, εισιτήριο για τον παράδεισο. Θα μου επιτρέψετε μόνο μια φράση: Για μένα ήταν αδελφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορώ να περιγράψω. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του. Το ήθος, την ηθική του, τις αρχές του, τις αξίες του, το χαρακτήρα του. Γιωργάρα, στο καλό».

11:56 | 08.01.2026
Οι πολιτικοί που αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Παπαδάκη

Στην κηδεία παραβρέθηκαν πολιτικοί και εκπρόσωποι κομμάτων, ανάμεσά τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός. Επίσης, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ‑Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλοι εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων, που τίμησαν με την παρουσία τους τον δημοσιογράφο. Στεφάνια είχαν επίσης αποσταλεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο.

11:53 | 08.01.2026
O συνεργάτης και κουμπάρος του Γιώργου Παπαδάκη, Άρης Σαλβάνος
11:41 | 08.01.2026
Άννυ Ζιώγα: Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ

«Μια πολύ δύσκολη μέρα, ήταν κάτι ξαφνικό και άδικο. Ήρθαμε όλοι εδώ να τον αποχαιρετίσουμε. Έναν άνθρωπο που μας κάνει να κυκλοφορούμε με το κεφάλι ψηλά στη δημοσιογραφία. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε η Άννυ Ζιώγα, επί 35χρόνια αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

11:35 | 08.01.2026
Θοδωρής Κυριακού: Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος και ανεκτίμητος συνεργάτης

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ανεκτίμητος συνεργάτης, φανταστικός οικογενειάρχης και αυθεντικός άνθρωπος. Θα μας λείψει πολύ και του ευχόμαστε καλό ταξίδι» δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου ANT1, Θοδωρής Κυριακού.

11:34 | 08.01.2026
Παναγιώτης Στάθης: Σήμερα κλείνει μια ολόκληρη εποχή
11:33 | 08.01.2026
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πολύ μεγάλη απώλεια
11:32 | 08.01.2026
Συγκινημένη η Βίκυ Χατζηβασιλείου
11:31 | 08.01.2026
Συντετριμμένος ο Στρατής Λιαρέλλης από την απώλεια του φίλου του

«Έσπασε» η φωνή του Στρατή Λιαρέλλη, την ώρα που εκφωνούσε τον επικήδειο για τον Γιώργο Παπαδάκη.

11:20 | 08.01.2026
Γιάννης Λάτσιος και Ελένη Μενεγάκη μαζί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Οι δυο τους γνώριζαν και συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Παπαδάκη στο ξεκίνημα της επαγγελματικής πορείας τους. Έφτασαν μαζί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να συμπαρασταθούν στην σύζυγο και στα τρία παιδιά του παρουσιαστή.

10:58 | 08.01.2026
Λόλα Νταϊφά: Το «Καλημέρα Ελλάδα» τελείωσε σήμερα
10:57 | 08.01.2026
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το φευγιό του Γιώργου Παπαδάκη είναι γροθιά στο στομάχι
10:55 | 08.01.2026
Συγκλονισμένος ο Γιάννης Δημαράς

«Ήταν φίλος μου. Όταν με έναν άνθρωπο κάνεις μια εκπομπή καθημερινά, δεν συνεργάζεσαι απλά», δήλωσε συγκινημένος για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη ο Γιάννης Δημαράς, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

10:48 | 08.01.2026
Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Με συγκίνηση και βαριά καρδιά τον αποχαιρετώ
10:43 | 08.01.2026
Βαγγέλης Γιακουμής και Ανδρέας Παχατουρίδης

Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γιακουμής και ο δήμαρχος του Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

10:40 | 08.01.2026
Ο Θοδωρής Κυριακού

Ο πρόεδρος του ΑΝΤ1 Θοδωρής Κυριακού με τη σύζυγό του.

10:38 | 08.01.2026
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

10:36 | 08.01.2026
10:34 | 08.01.2026
H Ελεονώρα Μελέτη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
10:32 | 08.01.2026
Γιώργος Καραμέρος: Σήμερα είμαστε όλοι καλεσμένοι στην τελευταία εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Καραμέρος μίλησε για την απώλεια του εμβληματικού δημοσιογράφου και παρουσιαστή

10:30 | 08.01.2026
Ο Γιάννης Λάτσιος και η Ελένη Μενεγάκη

Ο Γιάννης Λάτσιος με την Ελένη Μενεγάκη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

10:28 | 08.01.2026
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κοντά στην οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης
10:27 | 08.01.2026
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Κρατώντας ένα άσπρο λουλούδι έφτασε στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη.

10:27 | 08.01.2026
10:26 | 08.01.2026
Ο Δημήτρης Οικονόμου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Βρέθηκαν «απέναντι» για χρόνια στην πρωινή ζώνη, με τον σεβασμό να είναι αμοιβαίος. 

10:25 | 08.01.2026
H θλίψη αποτυπωμένη στο πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ένας από τους πρώτους πολιτικούς που έφτασαν στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Κηδεία του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών έπειτα από έμφραγμα, το απόγευμα της Κυριακής 4/1. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
10:25 | 08.01.2026
Χρήστος Κούτρας για Γιώργο Παπαδάκη: Δύσκολη μέρα για τη δημοσιογραφία»

«Δύσκολη μέρα σήμερα για τη δημοσιογραφία και την οικογένεια του ANT1», είπε ο Χρήστος Κούτρας για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη.

10:22 | 08.01.2026
Ο Αντώνης Παπαδάκης αγκαλιάζει τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αγκαλιάζεται με τον ανιψιό του Γιώργου Παπαδάκη, Αντώνη.

10:16 | 08.01.2026
O Αλέξης Μητρόπουλος στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
10:12 | 08.01.2026
Η Λόλα Νταϊφά στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Η Λόλα Νταϊφά έζησε και συνεργάστηκε με τον Γιώργο Παπαδάκη από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Οι δυο τους «έχτισαν» την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και είδαν τις προσπάθειές τους να ανταμείβονται. 

10:09 | 08.01.2026
Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο Στρατής Λιαρέλλης

«O Γιώργος δεν ήταν απλά ένας φίλος για εμένα, δεν ήταν απλά ένας συνεργάτης, είχα συνδεθεί 35 χρόνια. Μας συνέδεαν πάρα πολλά. Εκτός από τη δουλειά μας συνέδεε και μια προσωπική σχέση. Είχα την τύχη να είμαι συνεργάτης μαζί του. Περάσαμε από όλα τα επίπεδα» είχε πει παλαιότερα ο εντεταλμένος σύμβουλος του Αντέννα Group.

 

10:06 | 08.01.2026
Άννυ Ζιώγα: Μακάρι ο Γιώργος να βλέπει από ψηλά πόση αγάπη παίρνει από τον κόσμο»

Η Άννυ Ζιώγα, αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. «Μακάρι να βλέπει από ψηλά πόση αγάπη παίρνει από τον κόσμο» είπε μεταξύ άλλων, η στενή συνεργάτιδα του παρουσιαστή.

10:03 | 08.01.2026

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η Νίκη Κεραμέως στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
10:00 | 08.01.2026

Συντετριμμένος από την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη και ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης.

09:58 | 08.01.2026

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
09:54 | 08.01.2026

Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.

 

09:52 | 08.01.2026

Διάχυτη η συγκίνηση στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Όλοι όσοι έζησαν τον Γιώργο Παπαδάκη προσπαθούν να συμβιβαστούν με το τραγικό χτύπημα της μοίρας.

09:50 | 08.01.2026

Επιθυμία του Γιώργου Παπαδάκη ήταν να αποτεφρωθεί η σορός του, μετά τον θάνατό του. Οι στενοί συγγενείς του δημοσιογράφου, σεβάστηκαν την επιθυμία του.

09:46 | 08.01.2026

Το κλίμα στα γραφεία του ΑΝΤ1 και στα στούντιο ΚΑΠΑ είναι βαρύ με όλους τους εργαζόμενους, να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τον αναπάντεχο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

09:45 | 08.01.2026

Στεφάνια στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας έχουν στείλει αρχηγοί κομμάτων, αλλά και συνεργάτες του παρουσιαστή από τα στούντιο που εργαζόταν για δεκαετίες.

09:43 | 08.01.2026

Στεφάνι στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

09:39 | 08.01.2026

Καλημέρα σας, το newsit.gr βρίσκεται στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για το τελευταίο αντίο στον εμβληματικό παρουσιαστή. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί στενοί συγγενείς και φίλοι του.

